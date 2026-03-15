Монако с пета поредна победа в първенството

Монако продължи победния си ход в Лига 1, след като надигра Брест с 2:0 на стадион „Луи II“. С този успех „монегаските“ записаха пета поредна победа в първенството и сериозно притиснаха лидерите в битката за европейските квоти.

Домакините поеха контрола върху мача от самото начало. Резултатът бе открит още в 19-ата минута, когато Фоларин Балогун овладя топката в близост до вратата и с прецизен удар не остави шансове на вратаря на гостите. Въпреки опитите на Брест да изнесе играта в по-предни позиции, защитата на Монако действаше безгрешно.

През второто полувреме интригата бе окончателно приключена. В 73-ата минута руският национал Александър Головин удвои преднината на своя тим. Топката бе центрирана към Мамаду Кулибали, който обаче не успя да стреля към вратата, но пък я спря за Головин и той отблизо не сгреши, оформяйки крайното 2:0. До края на срещата Брест така и не намери сили за сериозен отговор, завършвайки двубоя с едва един точен удар.

С тези три точки Монако се изкачи до петото място в класирането, като вече гледа уверено към топ 4, докато Брест остава в средата на таблицата.

Снимки: Imago