  • 15 март 2026 | 00:31
Монако с пета поредна победа в първенството

Монако продължи победния си ход в Лига 1, след като надигра Брест с 2:0 на стадион „Луи II“. С този успех „монегаските“ записаха пета поредна победа в първенството и сериозно притиснаха лидерите в битката за европейските квоти.

Домакините поеха контрола върху мача от самото начало. Резултатът бе открит още в 19-ата минута, когато Фоларин Балогун овладя топката в близост до вратата и с прецизен удар не остави шансове на вратаря на гостите. Въпреки опитите на Брест да изнесе играта в по-предни позиции, защитата на Монако действаше безгрешно.

През второто полувреме интригата бе окончателно приключена. В 73-ата минута руският национал Александър Головин удвои преднината на своя тим. Топката бе центрирана към Мамаду Кулибали, който обаче не успя да стреля към вратата, но пък я спря за Головин и той отблизо не сгреши, оформяйки крайното 2:0. До края на срещата Брест така и не намери сили за сериозен отговор, завършвайки двубоя с едва един точен удар.

С тези три точки Монако се изкачи до петото място в класирането, като вече гледа уверено към топ 4, докато Брест остава в средата на таблицата.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
  • 11093
  • 31
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
  • 7660
  • 46
Пореден гол на Бога донесе нова победа на Ювентус

Пореден гол на Бога донесе нова победа на Ювентус

  • 14 март 2026 | 23:41
  • 3861
  • 4
Ница с важна победа над Анже

Ница с важна победа над Анже

  • 14 март 2026 | 22:43
  • 310
  • 0
Тонислав Йорданов и Кишварда допуснаха поражение като гост

Тонислав Йорданов и Кишварда допуснаха поражение като гост

  • 14 март 2026 | 22:10
  • 409
  • 0
Гол-красавец не стигна на Хамбургер срещу Кьолн

Гол-красавец не стигна на Хамбургер срещу Кьолн

  • 14 март 2026 | 21:50
  • 544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 129773
  • 1027
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 28892
  • 134
Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
  • 11093
  • 31
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 16461
  • 52
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
  • 7660
  • 46
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 54160
  • 102