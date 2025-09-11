ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

Паузата за националните отбори свърши и Футболинките на Sportal.bg нямаха търпение да се "хванат за гушите" отново. Веднага след почивката от клубен футбол ни очаква голямото дерби на Италия в Серия "А" между отборите на Ювентус и Интер.

"Бианконерите" тръгнаха отлично, докато Интер допусна грешка срещу Удинезе и това не остана незабелязано от Анжи, която побърза да го напомни на Деси, която пък хвърли едни бързи ЛАУтаро карти и предрече победа за "нерадзурите". Анжи пък я контрира с един леден ДУШан. Какво още имаха да си кажат двете, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!