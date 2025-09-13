Време е за Дерби д'Италия

Един от най-големите сблъсъци в италианския футбол ще се състои тази вечер, когато Ювентус посреща Интер на "Алианц Стейдиъм" в мач от третия кръг на Серия "А". Двата гранда ще се изправят един срещу друг от 19:00 часа под ръководството на съдията Андреа Коломбо. Това е първото дерби между двата отбора за новия сезон и ще бъде ключов тест за амбициите им в шампионата.

Ювентус започна кампанията по впечатляващ начин и в момента заема първото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга. "Бианконерите" имат перфектен баланс с 3 отбелязани гола и нито един допуснат.



От своя страна, Интер се намира на шестата позиция с 3 точки, след като записа една победа и едно поражение в първите си два мача. "Нерадзурите" демонстрираха голова мощ с 6 отбелязани попадения, но и известна уязвимост в защита с 2 допуснати гола.

Ювентус записа четири последователни победи и едно равенство в последните си пет срещи. В официалните мачове от Серия "А" "бианконерите" победиха Дженоа като гост с 1:0 и Парма като домакин с 2:0. В контролните срещи преди началото на сезона отборът на Игор Тудор надделя над Аталанта и Борусия (Дортмунд), а срещу Реджана завърши наравно.



В първенството Интер стартираха с впечатляваща победа над Торино с 5:0, но след това изненадващо загуби от Удинезе с 1:2. В контролните срещи отборът спечели срещу Олимпиакос и Монако, а срещу Монца направи 2:2.

Последните пет сблъсъка между двата гранда показват изключително оспорвано съперничество с две победи за Интер, една за Ювентус и две равенства. Най-скорошната среща се състоя на 16 февруари 2025 г. на "Алианц Стейдиъм", когато Ювентус победи с 1:0 благодарение на гол на Франсиско Консейсао в 74-та минута. Преди това, на 27 октомври 2024 г., двата отбора сътвориха зрелищно 4:4 на "Джузепе Меаца".