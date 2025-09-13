Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 930
  • 0
Време е за Дерби д'Италия

Един от най-големите сблъсъци в италианския футбол ще се състои тази вечер, когато Ювентус посреща Интер на "Алианц Стейдиъм" в мач от третия кръг на Серия "А". Двата гранда ще се изправят един срещу друг от 19:00 часа под ръководството на съдията Андреа Коломбо. Това е първото дерби между двата отбора за новия сезон и ще бъде ключов тест за амбициите им в шампионата.

Ювентус започна кампанията по впечатляващ начин и в момента заема първото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга. "Бианконерите" имат перфектен баланс с 3 отбелязани гола и нито един допуснат.

От своя страна, Интер се намира на шестата позиция с 3 точки, след като записа една победа и едно поражение в първите си два мача. "Нерадзурите" демонстрираха голова мощ с 6 отбелязани попадения, но и известна уязвимост в защита с 2 допуснати гола.

Ювентус записа четири последователни победи и едно равенство в последните си пет срещи. В официалните мачове от Серия "А" "бианконерите" победиха Дженоа като гост с 1:0 и Парма като домакин с 2:0. В контролните срещи преди началото на сезона отборът на Игор Тудор надделя над Аталанта и Борусия (Дортмунд), а срещу Реджана завърши наравно.

В първенството Интер стартираха с впечатляваща победа над Торино с 5:0, но след това изненадващо загуби от Удинезе с 1:2. В контролните срещи отборът спечели срещу Олимпиакос и Монако, а срещу Монца направи 2:2.

Последните пет сблъсъка между двата гранда показват изключително оспорвано съперничество с две победи за Интер, една за Ювентус и две равенства. Най-скорошната среща се състоя на 16 февруари 2025 г. на "Алианц Стейдиъм", когато Ювентус победи с 1:0 благодарение на гол на Франсиско Консейсао в 74-та минута. Преди това, на 27 октомври 2024 г., двата отбора сътвориха зрелищно 4:4 на "Джузепе Меаца".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Изгнанието на Луукман е към края си

Изгнанието на Луукман е към края си

  • 13 сеп 2025 | 03:48
  • 3604
  • 0
Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

  • 13 сеп 2025 | 03:36
  • 2775
  • 0
АЕК се подсили с бивш португалски национал

АЕК се подсили с бивш португалски национал

  • 13 сеп 2025 | 02:54
  • 2225
  • 0
Истанбул Башакшехир напазарува трима футболисти от Лига 1

Истанбул Башакшехир напазарува трима футболисти от Лига 1

  • 13 сеп 2025 | 02:28
  • 2036
  • 0
Официално: Марсиал ще играе в Мексико

Официално: Марсиал ще играе в Мексико

  • 13 сеп 2025 | 02:03
  • 2120
  • 0
Бенфика се провали на "Луж"

Бенфика се провали на "Луж"

  • 13 сеп 2025 | 01:47
  • 2396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 2089
  • 1
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 4618
  • 5
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 1808
  • 1
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 3713
  • 2
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 36887
  • 38