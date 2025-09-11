Обмислят промяна в плейофите за влизане в Премиър лийг

Английската футболна лига (EFL) обмисля промяна, която да даде шанс на още два отбора от Чемпиъншип да участват в битката за промоция в Премиър лийг. В момента директно в елита влизат първите два в класирането, а тези от трето до шесто място отиват на бараж и един от тях също се изкачва нагоре. Въпросните плейофи с тези четири отбора са в два кръга - полуфинали и финал.

Новата идея е към баражите да се присъединят и тези, които са финиширали редовния сезон на седмо и осмо място. Планът е да се добави още един кръг, в който отборът, завършил пети, да играе срещу осмия, а шестият – срещу седмия. Въпросните срещи ще са в единични двубои на стадиона на по-високо класирания състав.

След това вече победителите от тези елиминации ще играят полуфинали на разменено гостуване срещу третия и четвъртия в крайното класиране, а финалът за място във Висшата лига отново ще е в един двубой - на “Уембли”.

Главният изпълнителен директор на Престън Норт Енд, Питър Ридсдейл, представи идеята на колегите си миналата седмица, а тя беше приета много добре, тъй като би намалила броя на безсмислените мачове в края на сезона, би добавила още два инттригуващи двубоя в календара и би дала шанс на повече клубове за промоция.

Миналогодишните плейофи бяха между Шефилд Юнайтед, Съндърланд, Ковънтри и Бристол Сити, като четвъртият Съндърланд победи третия Шефилд Юнайтед в драматичен финал – подходящ завършек на сезон, в който почти половината отбори в дивизията имаха шанс за плейофите до последните кръгове.

От Лигата искат да добавят елиминационен кръг и в плейофите на Лига 1 и Лига 2 – съответно за осмия и деветия в класирането, тъй като по четири отбора влизат и изпадат между тях.

Проблемът е, че Лигата все още се противопоставя на исканията на Националната лига за въвеждане на схема 3 нагоре/3 надолу (вместо сегашната 2/2) между четвъртото и петото ниво на футбола. От Лигата са обещали да направи промяната, но едва след като се постигне сделка за разпределение на средства с Премиър лийг. Дотогава фокусът остава върху промени в плейофите на Чемпиъншип, пише “Атлетик”.

Идеята не е нова – бившият директор на Кристъл Палас и Бристол Сити Фил Александър, сега временен изпълнителен директор на Националната лига, я е предлагал няколко пъти още от 2003 г., но без успех.

По правилник на Футболната асоциация (FA), промени във формата на състезанията изискват одобрение от борда на ФА. Досега Висшата лига винаги е била против заради опасения, че това ще понижи качеството на конкуренцията в елита.

Плейофите в края на сезона са въведени в лигата през 1987 г. и се играят всяка година оттогава. Първите три издания завършват с финали на разменено гостуване, но от 1990 г. насам финалът винаги е на „Уембли“ (с изключение на седем години в Кардиф, докато стадионът беше реконструиран).