Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона предлага нов договор на талант от школата

Барселона предлага нов договор на талант от школата

  • 12 сеп 2025 | 06:58
  • 773
  • 0
Барселона предлага нов договор на талант от школата

Прочутата академия на Барселона Ла Масия продължава да произвежда вълнуващи таланти. Един такъв високо ценен футболист е защитникът Ландри Фаре, който в момента е част от резервния отбор Барса Атлетик. Според "Mundo Deportivo", каталунците скоро ще удължат договора на Ландри Фаре, като младият десен бек е готов да се обвърже с клуба за още три години – до 2028 г.

Настоящият контракт на защитника, който може да играе като десен, централен или ляв бек, изтича в края на настоящия сезон през 2026 г. Сега обаче всичко изглежда готово за преподписването му с клуба до 2028 г.

Фаре вече е тренирал с първия отбор под ръководството на Ханзи Флик на няколко пъти, но все още не е направил своя дебют за „блауграна“. Младокът започна предсезонната подготовка с мъжкия състав през юли, въпреки че в крайна сметка пропусна турнето в Азия.

Напрежение в съблекалнята на Барселона
Напрежение в съблекалнята на Барселона

Въпреки това Флик вярва, че Фаре притежава таланта и качествата да пробие и да се наложи в първия отбор на Барселона. Тъй като и клубът споделя същото мнение, договорът му ще бъде подновен до 2028 г.

Барса Атлетик няма да може да разчита на Фаре до края на октомври или началото на ноември. Младокът получи навяхване на десния глезен в края на август, като от клуба прогнозират възстановяване от осем седмици.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 4468
  • 1
Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

  • 12 сеп 2025 | 02:02
  • 994
  • 0
Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

  • 12 сеп 2025 | 00:53
  • 691
  • 0
Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

  • 12 сеп 2025 | 00:25
  • 973
  • 1
Отборът на Петев продължава да буксува

Отборът на Петев продължава да буксува

  • 11 сеп 2025 | 23:09
  • 3194
  • 2
Манчестър Сити официално представи Донарума

Манчестър Сити официално представи Донарума

  • 11 сеп 2025 | 22:44
  • 5213
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 805
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 711
  • 1
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 1459
  • 2
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 1952
  • 1
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 16014
  • 55
Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

  • 12 сеп 2025 | 07:59
  • 573
  • 0