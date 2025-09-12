Барселона предлага нов договор на талант от школата

Прочутата академия на Барселона Ла Масия продължава да произвежда вълнуващи таланти. Един такъв високо ценен футболист е защитникът Ландри Фаре, който в момента е част от резервния отбор Барса Атлетик. Според "Mundo Deportivo", каталунците скоро ще удължат договора на Ландри Фаре, като младият десен бек е готов да се обвърже с клуба за още три години – до 2028 г.

Настоящият контракт на защитника, който може да играе като десен, централен или ляв бек, изтича в края на настоящия сезон през 2026 г. Сега обаче всичко изглежда готово за преподписването му с клуба до 2028 г.

Фаре вече е тренирал с първия отбор под ръководството на Ханзи Флик на няколко пъти, но все още не е направил своя дебют за „блауграна“. Младокът започна предсезонната подготовка с мъжкия състав през юли, въпреки че в крайна сметка пропусна турнето в Азия.

Напрежение в съблекалнята на Барселона

Въпреки това Флик вярва, че Фаре притежава таланта и качествата да пробие и да се наложи в първия отбор на Барселона. Тъй като и клубът споделя същото мнение, договорът му ще бъде подновен до 2028 г.

Барса Атлетик няма да може да разчита на Фаре до края на октомври или началото на ноември. Младокът получи навяхване на десния глезен в края на август, като от клуба прогнозират възстановяване от осем седмици.