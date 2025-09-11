Популярни
Признаха за грешно зачетен гол в полза на Барселона

  • 11 сеп 2025 | 15:10
  • 3052
  • 5

Едно от попаденията на Барселона при успеха с 3:0 над Майорка в първия кръг на Ла Лига е било неправилно зачетено, обясниха от Техническия комитет на съдиите (CTA) в Испания. Става дума за гола на Феран Торес за 2:0 в 23-тата минута. Секунди преди него на земята има паднал футболист на съперника със съмнения за комоцио, но главният арбитър Хосе Мунуера Монтеро не спира играта, а е трябвало да го направи.

Още на терена футболистите на Майорка бурно протестираха срещу решението на рефера да остави играта, но той не се съобрази с тях. В случая ВАР нямаше право да се намеси в тази ситуация.

От въпросния Технически комитет на съдиите направиха редовната равносметка на спорните отсъждания в изминалите кръгове. Те посочиха в кои дискусионни ситуации арбитрите са взели правилното решение, и в кои грешното.

Още един двубой на Барса попада под прожекторите, но в този случай съдията е отсъдил правилно. Това е при гостуването на Леванте, и по-точно при ситуацията за втория гол за Леванте. Тогава тя беше дадена за игра с ръка на Алехандро Балде. Според комитета реферът Алехандро Ернандес Ернандес правилно е преценил, че в случая бранителят на шампионите нарушава правилата, защото увеличава обема на тялото си с ръката си, която не се намира в естествена позиция. По-късно в срещата Барса успя да обърне от 0:2 до 3:2 и да победи.

Сред обсъжданите ситуации има и една с участието на Реал Мадрид. Става дума за двубоя срещу Майорка на “Бернабеу” от третия кръг, когато попадение на Арда Гюлер от състава на домакините не беше зачетено заради игра с ръка. Според Техническия комитет и това решение на съдията е било правилно.

Като сериозна грешка - вероятно най-голямата след навлизането на ВАР в Ла Лига - от комисията признават попадението на Атлетико Мадрид за 1:0 срешу Алавес в третия кръг. В 7-ата минута тогава Джулиано Симеоне беше точен за столичани. Оказва се обаче, че при атаката аржентинецът е бил в засада, но от ВАР изобщо не гледали за това. В същото време в стаичката са прегледали записа за евентуална игра с ръка на сина на Чоло Симеоне, без да се усетят, че е имало и засада. В случая и полуавтоматичната система е интерпретирала неправилно засадата. Всичко това е било от значение, защото мачът завърши 1:1.

Интересно е, че няма нищо за спорната дузпа срещу Ламин Ямал в двубоя на Барса срещу Райо Валекано в третия кръг, когато ВАР беше спрял да работи.

