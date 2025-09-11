Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Барса се надява да вдигне Де Йонг за гостуването на Нюкасъл

Барса се надява да вдигне Де Йонг за гостуването на Нюкасъл

  • 11 сеп 2025 | 03:53
  • 106
  • 0
Барса се надява да вдигне Де Йонг за гостуването на Нюкасъл

Барселона не се радва на лесен старт на новия сезон, а през последните няколко седмици се появиха и проблеми с контузии. Травми засегнаха Роберт Левандовски, Алехандро Балде и Гави, а в паузата за националните отбори пострада и Френки де Йонг. Халфът почти сигурно ще пропусне мача на Барса срещу Валенсия в неделя.

Взето е решение да не се поемат никакви рискове с Де Йонг и всички страни са се съгласили той да не играе в двубоя срещу Валенсия. Далеч не е сигурно и участието му срещу Нюкасъл в Шампионската лига следващия четвъртък, но според журналиста Алекс Пинтанел, нидерландецът си е поставил за цел да бъде на линия за мача на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Фактът, че сблъсъкът е в четвъртък, означава, че Де Йонг ще има ден или два повече, за да достигне 100% готовност. Това увеличава вероятността той да започне като титуляр в Англия.

Със сигурност Барселона ще има нужда от Де Йонг на „Сейнт Джеймсис Парк“, тъй като се очаква Нюкасъл да опита да „задуши“ каталунците със същата висока преса, която преди две години сломи Пари Сен Жермен. Нидерландецът е един от най-устойчивите на преса играчи в състава на Ханзи Флик и на него ще се разчита много.

Предстои да се види дали Де Йонг ще бъде на разположение за сблъсъка с Нюкасъл, но всички, свързани с Барселона, отчаяно се надяват той да бъде достатъчно здрав, за да започне като титуляр.

Снимки: Imago

