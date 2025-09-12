Напрежение в съблекалнята на Барселона

През последните месеци много се говори за отношенията между Гави и Фермин Лопес, двама от най-големите таланти, излезли от школата на Барселона. Дългогодишни приятели, те споделяха разбирателство както на терена, така и извън него, но август донесе епизоди, които повдигнаха въпроси относно хармонията между тях и стабилността в съблекалнята на каталунците.

Според „Ас“, първият инцидент е станал по време на азиатското турне, по-конкретно в Южна Корея, когато по време на тренировка Гави се е борил за спорна топка и се е сблъскал силно с Фермин. Последният е пострадал по-сериозно, нуждаейки се от помощ, за да се изправи и да продължи да играе. Въпреки че първоначално изглеждаше като изолиран случай, няколко дни по-късно, вече в Барселона, отново е имало искри.

При тренировъчно единоборство, недоразумение е довело до по-остър словесен сблъсък между двамата, което е наложило намесата на съотборниците им, за да се предотврати ескалация на ситуацията. Този втори епизод е задействал тревога в треньорския щаб, опасявайки се, че отношения, белязани от търкания, могат да прераснат в нещо вредно за отбора. Тогава треньорът Ханзи Флик е решил да действа незабавно, като е повикал двамата младоци за разговор, за да овладее емоциите и да предотврати превръщането на съперничеството на терена в постоянно напрежение. Пристигането на Тиаго Алкантара, опитен и уважаван играч в съблекалнята, също може да се тълкува като стратегически ход на клуба за балансиране на егото и подпомагане на ориентирането на по-младите.

Според близки източници, Фермин дори е обмислял преминаване в Челси, но е останал в клуба след разговор с Флик, който му е вдъхнал увереност и спокойствие. Гави в момента е фокусиран върху възстановяването от контузия на дясното коляно, която може да наложи артроскопия. Въпреки медийния шум, както главните действащи лица, така и съблекалнята уверяват, че темата е приключена и приоритет е запазването на единството на групата.

Снимки: Gettyimages