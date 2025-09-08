Гави може би ще трябва да оперира коляното си отново

Проблемите на Гави с дясното коляно продължават и именно те станаха причина той да не бъде част от националния тим на Испания за двата двубоя през септември при успехите срещу България и Турция. Днес местното издание “Спорт” съобщава, че допълнителните медицински изследвания са показали, че проблемите на играча в тази зона ще се нуждаят от нова хирургическа интервенция, за да бъде “прочистена” зоната.

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

Полузащитникът скъса предна кръстна връзка на дясното си коляно и едновременно с това нарани менискус по време на мач на националния отбор срещу Грузия във Валядолид през ноември 2023 година. Изследванията са показали, че връзката е заздравяла отлично, но проблемите с менискуса остават и именно те пораждат болката и дискомфорта в играча. Гави не иска да отсъства твърде дълго и засега ситуацията все още се обсъжда от играча и лекарския щаб на каталунците, но операцията изглежда много вероятна в средносрочен план дори и за момента да бъде отложена. Халфът със сигурност няма да е на разположение за срещата с Валенсия в неделя, а в щаба на тима се надяват все пак той да може да играе в първия кръг на Шампионската лига в четвъртък, когато Барса гостува на Нюкасъл.

По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенсия

Снимки: Gettyimages