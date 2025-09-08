Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Гави може би ще трябва да оперира коляното си отново

Гави може би ще трябва да оперира коляното си отново

  • 8 сеп 2025 | 14:49
  • 1142
  • 0

Проблемите на Гави с дясното коляно продължават и именно те станаха причина той да не бъде част от националния тим на Испания за двата двубоя през септември при успехите срещу България и Турция. Днес местното издание “Спорт” съобщава, че допълнителните медицински изследвания са показали, че проблемите на играча в тази зона ще се нуждаят от нова хирургическа интервенция, за да бъде “прочистена” зоната.

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното
Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

Полузащитникът скъса предна кръстна връзка на дясното си коляно и едновременно с това нарани менискус по време на мач на националния отбор срещу Грузия във Валядолид през ноември 2023 година. Изследванията са показали, че връзката е заздравяла отлично, но проблемите с менискуса остават и именно те пораждат болката и дискомфорта в играча. Гави не иска да отсъства твърде дълго и засега ситуацията все още се обсъжда от играча и лекарския щаб на каталунците, но операцията изглежда много вероятна в средносрочен план дори и за момента да бъде отложена. Халфът със сигурност няма да е на разположение за срещата с Валенсия в неделя, а в щаба на тима се надяват все пак той да може да играе в първия кръг на Шампионската лига в четвъртък, когато Барса гостува на Нюкасъл.

По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенсия
По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенсия
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

  • 8 сеп 2025 | 09:43
  • 4356
  • 0
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 12492
  • 2
Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

  • 8 сеп 2025 | 07:04
  • 6302
  • 1
Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

  • 8 сеп 2025 | 06:29
  • 5318
  • 5
Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

  • 8 сеп 2025 | 06:03
  • 5229
  • 1
Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

  • 8 сеп 2025 | 05:35
  • 5546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 5748
  • 8
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 7385
  • 4
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 56494
  • 27
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 24227
  • 56
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 27642
  • 9
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 12492
  • 2