  Атлетико Мадрид
  2. Атлетико Мадрид
  3. Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

  • 12 сеп 2025 | 05:25
Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Тиаго Алмада се присъедини към контузените играчи на Атлетико Мадрид. Най-лошите прогнози за аржентинеца се потвърдиха. Той се завърна в Мадрид с травма от лагера на националния отбор, заради която не успя да играе във втория мач (срещу Еквадор).

Въпреки че от южноамериканската страна първоначално твърдяха, че става въпрос за леко неразположение и дори за обикновена мускулна травма, медицинският щаб на Атлетико беше по-песимистично настроен до завръщането на футболиста в испанската столица и преминаването на медицински прегледи.

В крайна сметка, офанзивният полузащитник премина прегледи в четвъртък сутринта, които показаха, че страда от мускулна контузия в десния крак. „Номер 11 на „рохибланкос“ ще провежда физиотерапевтични сесии и рехабилитационни тренировки във фитнеса, а развитието на контузията му ще определи кога ще се завърне в игра“, се казва в медицинския доклад на клуба.

Алмада ще пропусне следващите мачове на Атлетико Мадрид и се присъединява в лазарета към Алекс Баена, който се възстанови от мускулна контузия, но миналата седмица претърпя операция от апендицит.

Това са две чувствителни липси за Диего Симеоне, който губи двама важни играчи по отношение на изграждането на играта и създаването на голови положения. Очаква се Баена да се завърне за дербито, но аржентинецът ще отсъства по-дълго, пропускайки мачове, които могат да бъдат много важни за развоя на сезона. Хосе Мария Хименес също продължава да бъде извън строя.

Снимки: Gettyimages

