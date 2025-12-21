Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Мениджърът на Арсенал Микел Артета е доволен от това как отборът му се справи с трудностите на чужд терен при победата с 1:0 над Евертън, която върна "топчиите" на върха в таблицата в Премиър лийг през коледния период, благодарение на дузпа, реализирана от Виктор Гьокереш.

Последните равенства срещу Съндърланд и Челси и загубата от Астън Вила доведоха до това отборът на Артета да бъде застигнат от Манчестър Сити, но представянето срещу Евертън подсказа, че може би "артилеристите" са преминали през най-трудния период на гостуванията си.

"Победата беше много важна. Трябва да се наслаждаваме на печеленето на мачове, защото това е страхотен момент. Всичко това е част от това да стигнем до победата и трябва да се наслаждаваме", каза Артета.

Испанецът смята, че отборът му е трябвало да отбележи повече голове. "Знаехме, че ще бъде наистина труден мач. През второто полувреме трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни. Не го направихме, а срещу такъв тип отбор може да бъде доста напрегнато", каза 43-годишният наставник.

Победата върна Арсенал на върха на класирането с 39 точки, две пред Манчестър Сити, който за кратко пое първото място с победа с 3:0 над Уест Хам по-рано през деня, но Артета каза, че класирането не е толкова важно на този етап от сезона.

"От първия ден единственото нещо, което можем да контролираме, са нашите собствени представяния и резултати. Знаем колко дълго ще бъде, колко е трудно това първенство. Наслаждаваме се на всеки ден. Даваме най-доброто от себе си и ще видим какво ще постигнем", завърши той.

Снимки: Gettyimages