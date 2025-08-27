Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид ще връща познато лице

Атлетико Мадрид ще връща познато лице

  • 27 авг 2025 | 11:09
  • 1197
  • 0

Макар да настояват, че пазарът за тях е приключил и няма да има повече нови попълнения, от Атлетико Мадрид подготвят изненада. В клуба работят върху завръщането на Яник Ферейра Караско, който в момента е в Ал-Шабаб (Саудитска Арабия), пише “Ас”. Ако това стане факт, то за белгиеца това ще е трети период при “рохибланкос”.

За Караско, който след седмица ще навърши 32 години, ще трябва да се плати трансферна сума, а Атлети вече пръснаха 175 млн. евро през това лято.

Караско е в Ал-Шабаб от над две години насам, а за него испанците взеха 15 млн. евро. Точно за толкова преди 10 години мадридчани го купиха от Монако, а после го продадоха в Китай за 30 млн. евро. През 2020 година Атлетико даде 27 млн. евро, за да си го откупи обратно.

Завръщането на Караско е тема, която се обсъжда усилено през последните дни. Треньорът Диего Симеоне, ентусиазиран от възможността да си върне белгиеца, се е срещнал вчера следобед с Карлос Бусеро, генерален директор по футболните въпроси в Атлетико, за да обсъдят въпроса.

По принцип приоритет в списъка на Атлетико за оставащите дни до затварянето на пазара (1 септември) е Нико Гонсалес от Ювентус, за когото има пълно споразумение между клуба и играча, но не и с “бианконерите”.

Същевременно Атлети трябва и да се разделят с един футболист от настоящия състав на Чоло. Това може да бъде Науел Молина, към когото има интерес от Англия (в последните часове Нотингам Форест е проявил интерес към ситуацията на аржентинеца), както и Карлос Мартин, който може да премине в Хетафе в следващите дни.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 09:43
  • 4196
  • 1
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6204
  • 2
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 3573
  • 0
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5760
  • 5
Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

  • 27 авг 2025 | 06:38
  • 5712
  • 0
Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

  • 27 авг 2025 | 05:56
  • 1291
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6018
  • 23
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 4881
  • 22
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6012
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5760
  • 5
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6204
  • 2
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 1803
  • 0