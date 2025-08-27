Атлетико Мадрид ще връща познато лице

Макар да настояват, че пазарът за тях е приключил и няма да има повече нови попълнения, от Атлетико Мадрид подготвят изненада. В клуба работят върху завръщането на Яник Ферейра Караско, който в момента е в Ал-Шабаб (Саудитска Арабия), пише “Ас”. Ако това стане факт, то за белгиеца това ще е трети период при “рохибланкос”.

За Караско, който след седмица ще навърши 32 години, ще трябва да се плати трансферна сума, а Атлети вече пръснаха 175 млн. евро през това лято.

Караско е в Ал-Шабаб от над две години насам, а за него испанците взеха 15 млн. евро. Точно за толкова преди 10 години мадридчани го купиха от Монако, а после го продадоха в Китай за 30 млн. евро. През 2020 година Атлетико даде 27 млн. евро, за да си го откупи обратно.

Завръщането на Караско е тема, която се обсъжда усилено през последните дни. Треньорът Диего Симеоне, ентусиазиран от възможността да си върне белгиеца, се е срещнал вчера следобед с Карлос Бусеро, генерален директор по футболните въпроси в Атлетико, за да обсъдят въпроса.

По принцип приоритет в списъка на Атлетико за оставащите дни до затварянето на пазара (1 септември) е Нико Гонсалес от Ювентус, за когото има пълно споразумение между клуба и играча, но не и с “бианконерите”.

Същевременно Атлети трябва и да се разделят с един футболист от настоящия състав на Чоло. Това може да бъде Науел Молина, към когото има интерес от Англия (в последните часове Нотингам Форест е проявил интерес към ситуацията на аржентинеца), както и Карлос Мартин, който може да премине в Хетафе в следващите дни.