Португалец пое Леванте

Последният в класирането на Ла Лига Леванте назначи португалския треньор Луис Кастро, съобщиха от клуба. Отборът има проблеми при завръщането си в елита, като записа само два успеха в 16 кръга. Клубът уволни Жулиан Калеро - треньорът, който го изведе до промоция миналия месец след серия от четири поредни поражения. Леванте беше елиминиран и от Купата на краля от противник от по-ниската дивизия тази седмица.

Кастро подписа договор до юни 2027 година. Новината за новия наставник беше обявена малко след като тимът завърши 1:1 с Реал Сосиедад у дома в събота. Резултатът остави Леванте последен в таблицата от 20 отбора и на шест точки от спасителната зона.

45-годишният Кастро пристига, след като беше уволнен от френския клуб Нант миналата седмица, като осемкратният шампион се намираше на 17-о място в Лига 1.

Следвай ни:

Снимки: Imago