Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Лукас Аларио отбеляза два пъти, а Естудиантес Ла Плата победи след обрат с 2:1 над Платенсе, за да спечели Шампионския трофей на Аржентина в Сан Николас.

Слеo първо полувреме без попадения, Платенсе поведе в резултата пет минути след почивката благодарение на Франко Сапиола. Доминацията на Естудиантес най-накрая се отплати в 79-ата минута, когато центрирането от ляво на Едуин Сетре беше насочено с глава първо от Фабрисио Перес и завършено с още един удар с глава от Аларио. Естудиантес вкара победния гол в първата минута на добавеното време, когато Аларио се разписа след изпълнение на корнер на Сетре.

Естудиантес се класира за Шампионския трофей след победа с 5:4 след дузпи над Расинг Клуб на финала на аржентинския турнир Клаусура. Платенсе достигна до мача за трофея като шампион на Апертура за тази година.

Снимки: Imago

