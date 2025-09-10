Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне беше гост в предаването El Partidazo de Cope и говори надълго и нашироко по различни теми като слабия старт на сезона, конкуренцията с Реал Мадрид и Барселона и шампионските си амбиции.
“Намираме се в труден период, през какъвто преминава всеки отбор през сезона. Сега обаче това се случва на нас и не бива да се крием. Миналата година бяхме на 10 точки от Барселона, но през декември водехме в класирането. В момента имаме малко точки и приемаме критиката, която е справедлива, защото не събрахме актива, на който сме способни. Най-важното обаче е да намерим обичайното ниво и да се подобрим. Изглежда, че всичко е зле, но това не е така според мен. Аз обаче не искам да се оправдавам, че имаме само две от девет възможни точки, защото нямаме извинение. Аз живея за точките и предпочитам да играя лошо, но да трупам актив. Сега не играем толкова зле, но имаме твърде малко точки.
Винаги имаме очаквания за титла. В момента обаче не би било добре за хората в Атлетико, защото трябва да сме концентрирани върху развитието на тима. Но, разбира се, че искам да печеля титли. В момента най-много ми харесват Барселона, защото атакуват добре, притежават вертикалност и крилата им са важни. Имат голям отбор и играят като такъв. Най-добрите треньори сме тези, които изкарваме най-добрата версия от всеки футболист. Как биха играли в Барселона при мен? Аз не съм там, а и ние не играем толкова зле. Най-доброто, което може да се случи на тим като нашия, е да използваме характеристиките на нашите играчи.
Дали съм дефанзивен наставник? Аз просто се считам за треньор. Темата дали съм дефанзивен е скучна. На какво се основава това? Даден отбор може да се брани с топката 80 минути и да атакува три пъти. Това офанзивно или дефанзивно е? Реал Мадрид е различен от Барселона, но също печели. Да, съсипан съм от този старт на сезона. Аз съм човек и имам чувства и емоции, така че ме боли. Отговорността става все по-голяма и чувствам огромната вяра на хората в нас. Така че този период е труден за нас. Дали чета критиките? Аз съм в етап, в който не чета почти нищо. В момента обаче лошите неща за нас са справедливи. Реалността е, че трябва да подобря тима. Ако критиката е футболна, аз я разбирам и я споделям.
Това, което постигнахме през последните 14 години, е благодарение на наследството на Габи, Годин, Миранда… Тези, които си скъсаха з*дника от работа и направиха така, че да можем да говорим за съревнование с двата гранда и да сме ентусиазирани. Но реалността си е реалност и не бива да лъжем хората. В другите отбори имат Рафиня, Ламин, Левандовски, Мбапе, Винисиус, Белингам… Разбира се, че се борим с тях и ще продължим да го правим. Печелили сме, когато Меси беше в Барселона, а Кристиано в Реал Мадрид. Ако даваме 110%, можем, но ако даваме само 80% - не.
Знам, че трябва да станем шампиони. Наясно съм с това от четири години. Ако Атлетико иска да продължи да се развива и да се подобрява на клубно и отборно ниво, трябва отново да триумфира. Правили сме го през 1996-а, 2014-а, 2021-ва и сега е време отново да станем шампиони. Опитвам се да не ми е удобно, да не се отпускам, да не си мисля, че третото място ми стига, защото това не е така. Не, не съм щастлив да бъда трети, но за клуба е много важно да бъде трети, а аз съм човек на клуба. Когато пристигнах, бях щастлив, защото печелехме, а сега това е облекчение за мен”, коментира Симеоне.
