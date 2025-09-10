Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне беше гост в предаването El Partidazo de Cope и говори надълго и нашироко по различни теми като слабия старт на сезона, конкуренцията с Реал Мадрид и Барселона и шампионските си амбиции.

“Намираме се в труден период, през какъвто преминава всеки отбор през сезона. Сега обаче това се случва на нас и не бива да се крием. Миналата година бяхме на 10 точки от Барселона, но през декември водехме в класирането. В момента имаме малко точки и приемаме критиката, която е справедлива, защото не събрахме актива, на който сме способни. Най-важното обаче е да намерим обичайното ниво и да се подобрим. Изглежда, че всичко е зле, но това не е така според мен. Аз обаче не искам да се оправдавам, че имаме само две от девет възможни точки, защото нямаме извинение. Аз живея за точките и предпочитам да играя лошо, но да трупам актив. Сега не играем толкова зле, но имаме твърде малко точки.

🚨🇦🇷 Diego Simeone speaks up for the first time since Alaves.



Question: "Have you already said goodbye to LaLiga?"



Simeone: “Last year we were ten points behind Barcelona, and by December we were in first place. Right now, the points are few, the criticism is fair, because we… pic.twitter.com/FjvzFCIxIn — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 10, 2025

Винаги имаме очаквания за титла. В момента обаче не би било добре за хората в Атлетико, защото трябва да сме концентрирани върху развитието на тима. Но, разбира се, че искам да печеля титли. В момента най-много ми харесват Барселона, защото атакуват добре, притежават вертикалност и крилата им са важни. Имат голям отбор и играят като такъв. Най-добрите треньори сме тези, които изкарваме най-добрата версия от всеки футболист. Как биха играли в Барселона при мен? Аз не съм там, а и ние не играем толкова зле. Най-доброто, което може да се случи на тим като нашия, е да използваме характеристиките на нашите играчи.

🇦🇷😓 Question: "Is the bad start affecting you?"



Diego Simeone: “Yes, I’m hurt. I’m a person with feelings, emotions, and it hurts. The responsibility gets heavier, especially with the people who trust us. This stage is tough.”@partidazocope pic.twitter.com/dO0YY4J7k4 — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 10, 2025

Дали съм дефанзивен наставник? Аз просто се считам за треньор. Темата дали съм дефанзивен е скучна. На какво се основава това? Даден отбор може да се брани с топката 80 минути и да атакува три пъти. Това офанзивно или дефанзивно е? Реал Мадрид е различен от Барселона, но също печели. Да, съсипан съм от този старт на сезона. Аз съм човек и имам чувства и емоции, така че ме боли. Отговорността става все по-голяма и чувствам огромната вяра на хората в нас. Така че този период е труден за нас. Дали чета критиките? Аз съм в етап, в който не чета почти нищо. В момента обаче лошите неща за нас са справедливи. Реалността е, че трябва да подобря тима. Ако критиката е футболна, аз я разбирам и я споделям.

🇦🇷🔴⚪️ Question: "Are you a 'defensive' coach?"



Diego Simeone: “I consider myself a coach. The defensive/offensive debate is boring. On what basis? You can keep the ball 80 minutes and defend with it, attack three times. So is that offensive or defensive? Real Madrid play… pic.twitter.com/nc40aQoNYT — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 10, 2025

Това, което постигнахме през последните 14 години, е благодарение на наследството на Габи, Годин, Миранда… Тези, които си скъсаха з*дника от работа и направиха така, че да можем да говорим за съревнование с двата гранда и да сме ентусиазирани. Но реалността си е реалност и не бива да лъжем хората. В другите отбори имат Рафиня, Ламин, Левандовски, Мбапе, Винисиус, Белингам… Разбира се, че се борим с тях и ще продължим да го правим. Печелили сме, когато Меси беше в Барселона, а Кристиано в Реал Мадрид. Ако даваме 110%, можем, но ако даваме само 80% - не.

🚨 Diego Simeone: "We're facing players like Raphinha, Lamine, Lewandowski, Mbappé, Vinicius, Bellingham… Of course we compete, and we’ll keep competing. We even beat Barça with Messi and Madrid with Cristiano. If we give 110%, we can. If we give 80%, we can’t.”@partidazocope pic.twitter.com/i5jENWWfcb — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 10, 2025

Знам, че трябва да станем шампиони. Наясно съм с това от четири години. Ако Атлетико иска да продължи да се развива и да се подобрява на клубно и отборно ниво, трябва отново да триумфира. Правили сме го през 1996-а, 2014-а, 2021-ва и сега е време отново да станем шампиони. Опитвам се да не ми е удобно, да не се отпускам, да не си мисля, че третото място ми стига, защото това не е така. Не, не съм щастлив да бъда трети, но за клуба е много важно да бъде трети, а аз съм човек на клуба. Когато пристигнах, бях щастлив, защото печелехме, а сега това е облекчение за мен”, коментира Симеоне.

Снимки: Gettyimages