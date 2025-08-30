Трети кръг, трето разочарование за Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид претърпя поредно разочарование и в трети пореден кръг от началото на сезона в Ла Лига не успя да запише победа. Днес тимът на Диего Симеоне завърши 1:1 в гостуването на Алавес, въпреки че поведе рано в резултата, като в крайна сметка остава само с две точки дотук в първенството. Домакините от Витория пък са с 4 пункта.

Мачът започна отлично за Атлети, които поведоха още в 7-ата минута. Джулиано Симеоне се възползва от разбъркване в наказателното поле на домакините и откри резултата с шут отблизо – 0:1. Аржентинецът показа уважение към бившия си отбор и не се израдва бурно при попадението. Радостта на „рохибланкос“ обаче трая само седем минути, тъй като Александър Сьорлот наруши правилата в наказателното си поле срещу Нахуел Теналия и бе отсъдена дузпа. Тя бе реализирана от Карлос Висенте, който изравни за Алавес – 1:1. До края на първото полувреме повече интересни ситуации като цяло липсваха,

През втората част на мача имаше дълго прекъсване на играта заради фен на трибуните, на който бе прилошало. След подновяването на играта Атлетико натисна, но се сблъска с добре организираната защита на домакините. Симеоне вкара Антоан Гризман от пейката и французинът скоро след това се прояви с прецизно центриране с левия крак към Сьорлот, чийто удар с глава беше париран от стража на Алавес Антонио Сивера. След това пък Гризман нацели страничната греда с изстрел в 77-ата минута.

8 - @Alaves is, alongside Real Madrid, the team with most penalties awarded in @LaLigaEN in calendar year 2025 (eight each one) and the team with most penalty goals scored in the competition over this period (7). Speciality. pic.twitter.com/NW4mQoyBSP — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2025

В даденото дълго 15-минутно добавено време Атлети продължи да натиска, но стигна само до удар на Маркос Йоренте, който бе спасен от Сивера,

Следвай ни:

Снимки: Imago