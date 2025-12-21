Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 474
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Американецът Пелегрино Матарацо е назначен за старши треньор на Реал Сосиедад, обявиха от клуба. Договорът на 48-годишния специалист с баските е до края на следващия сезон. Преди това той беше треньор на германските Щутгарт и Хофенхайм.

На 14 декември испанецът Серхио Франсиско беше освободен от поста старши треньор на Реал Сосиедад. Йон Ансотеги беше временен треньор за гостуването срещу Леванте (1:1).

След 17 мача в Ла Лига Реал Сосиедад има 17 точки и е на 16-о място в класирането. Отборът ще приеме Атлетико Мадрид в следващия си двубой на 4 януари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

  • 21 дек 2025 | 07:47
  • 1083
  • 0
Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

  • 21 дек 2025 | 07:12
  • 1028
  • 0
Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

  • 21 дек 2025 | 07:02
  • 927
  • 0
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

  • 21 дек 2025 | 06:46
  • 1696
  • 0
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

  • 21 дек 2025 | 06:28
  • 2676
  • 2
Чернев и Ещрела с равенство

Чернев и Ещрела с равенство

  • 21 дек 2025 | 05:38
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 4062
  • 3
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 28061
  • 536
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 3824
  • 4
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 31867
  • 137
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 19161
  • 33
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 15200
  • 10