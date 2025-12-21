Реал Сосиедад се довери на американец

Американецът Пелегрино Матарацо е назначен за старши треньор на Реал Сосиедад, обявиха от клуба. Договорът на 48-годишния специалист с баските е до края на следващия сезон. Преди това той беше треньор на германските Щутгарт и Хофенхайм.

На 14 декември испанецът Серхио Франсиско беше освободен от поста старши треньор на Реал Сосиедад. Йон Ансотеги беше временен треньор за гостуването срещу Леванте (1:1).

След 17 мача в Ла Лига Реал Сосиедад има 17 точки и е на 16-о място в класирането. Отборът ще приеме Атлетико Мадрид в следващия си двубой на 4 януари.

