Диего Симеоне "избухнал" срещу делегация от УЕФА

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е вдигнал скандал на представители на УЕФА, които са посетили клубната база. Той е във връзка с болезненото за тима отпадане от Шампионската лига през миналия сезон. На осминафиналите тогава “рохибланкос” бяха елиминирани от градския си съперник Реал Мадрид след изпълнение на дузпи. При ударите от бялата точка тогава се стигна до станалия популярен случай с Хулиан Алварес. Световният шампион ритна топката и я изпрати в мрежата, но голът не беше признат, защото съдиите отчетоха, че той е докоснал кълбото едновременно с двата си крака - нещо, което не беше разрешено към момента.

Според информация на предаването „El Club de Uría“, потвърдена и от “Ас”, треньорът е напуснал съдийската лекция.

Миналия петък, преди да отпътува за Витория, Атлетико Мадрид е имал планирана тренировка. Преди нея делегация от съдии на УЕФА е посетила базата „Серо дел Еспино“ в Махадаонда, за да проведе техническа лекция пред целия отбор и треньорския щаб относно новите правила в турнирите на УЕФА за настоящия сезон.

Делегация на евроцентралата, водена от бившия испански съдия Карлос Веласко Карбайо, е пристигнала на базата, за да разясни новостите за сезона на Атлетико, треньорския щаб и играчите. Преди тренировката всички футболисти на тима, треньорът Диего Симеоне и гостите са се събрали в зала в базата, като думата е взел Карлос Веласко Карбайо. Той е започнал да обяснява нововъведенията, различни игрови ситуации и техните интерпретации, подкрепени с примери и видеоклипове.

Всичко е протичало нормално, докато Веласко не е обявил, че ще покаже ситуация с двойно докосване при изпълнение на дузпа, за да стане напълно ясно. Той е споменал, че има подготвен клип на избрано положение. В този момент Чоло се е обърнал към Карбайо и го е попитал защо показват точно тази ситуация, а не видео, което да обясни незачетения гол на Хулиан Алварес при дузпите в при отпадането от Реал Мадрид в Шампионската лига през миналия сезон. Една от причините е, че именно този случай доведе до необходимостта от разяснение на правилото от страна на IFAB, който напомни на УЕФА за критерия в официално съобщение.

Веласко е настоял, че имат подготвена друга ситуация, която искат да покажат, и че не разполагат с точно тази на Алварес. Симеоне обаче е настоял, че играчите искат да им бъде обяснена интерпретацията с видео точно от ситуацията с аржентинеца по очевидни причини, тъй като тя е нанесла сериозни щети на Атлетико през миналия сезон. Футболистите не са могли да разберат как е възможно съдийските консултанти на УЕФА, които са имали дни и дори месеци да подготвят лекцията и ситуациите, да искат да обясняват двойното докосване на играчите на Атлетико Мадрид... без ключовата ситуация от миналия сезон с тяхно участие. Веласко Карбайо е отказал, заявявайки, че няма място за дискусия и че ще покажат своя клип.

Симеоне е продължил да пита защо. Той не е разбирал как е възможно съдийските консултанти на УЕФА да идват в дома на Атлетико Мадрид, за да обясняват ситуация с двойно докосване, и дори да нямат деликатността и чувствителността да покажат ситуацията с Алварес, за да обяснят своята интерпретация. Веласко Карбайо е отговорил, че не е необходимо, тъй като е било ясно, че Хулиан е докоснал топката два пъти и няма нужда тази ситуация да се обяснява. Тогава на Симеоне му е писнало и той се е изправил срещу Веласко. Станал е от мястото си и е казал на висок глас: „Срам ме е. Срам“. Според информация на „El Club de Uría“ аржентинецът е взел вещите си и веднага е напуснал залата, за да подготви тренировката.

След инцидента с Веласко Карбайо Чоло е провел тренировката, продължил е с рутината си и дори е дал пресконференция, на която не е пожелал да отдава значение на случилото се и не е коментирал нищо по въпроса. В съблекалнята на Атлетико продължават да са изненадани.