  • 11 сеп 2025 | 18:50
  • 1789
  • 0
Стадионът на Атлетико отново ще бъде домакин на финала в Шампионската лига

Стадионът на Атлетико Мадрид “Метрополитано” ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2027 г. Решението на УЕФА бе обявено официално днес. Срещата трябва да се проведе в събота, 5 юни, 2027 г.

Съоръжението в испанската столица за втори път ще приеме финала в най-престижния клубен турнир. “Метрополитано” бе домакин и на битката за трофея през 2019 г., когато Ливърпул триумфира след победа над Тотнъм.

Мадрид за шести път ще бъде домакин на финала в турнира, като само в Лондон са се състояли повече. “Сантиаго Бернабеу” е приемал финалите през 1957, 1969 1980 и 2010 г.

Снимки: Imago

