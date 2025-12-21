Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Виляреал и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от Ла Лига на 21 декември 2025 г. Срещата ще започне в 17:15 часа на стадион "Де ла Серамика". Двата отбора ще се изправят един срещу друг в последния кръг преди коледната пауза в испанското първенство, като мачът се очертава като един от най-интересните през този уикенд в Ла Лига.

Барселона заема първото място в класирането с 43 точки от 17 изиграни мача, демонстрирайки впечатляваща офанзивна мощ с 49 отбелязани гола. Каталунците имат солидна преднина пред преследвачите си и победа в този мач би затвърдила позицията им на върха преди зимната пауза. Виляреал се представя изненадващо добре този сезон, заемайки третата позиция с 35 точки от 15 мача, като "жълтата подводница" има и два мача по-малко от лидера. С 31 отбелязани и само 13 допуснати гола, отборът от Кастейон показва балансирана игра и победа в този двубой би ги доближила само на 5 точки от върха, запазвайки шансовете им за борба за титлата.

Виляреал показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равенство и две загуби. Отборът претърпя поражение в последния си мач от Купата на краля срещу Расинг Сантандер (2:1 на 17.12.2025), както и загуба в Шампионската лига от ФК Копенхаген (2:3 на 10.12.2025). В Ла Лига обаче "жълтата подводница" записа две победи - срещу Хетафе (2:0 на 06.12.2025) и като гост срещу Реал Сосиедад (2:3 на 30.11.2025). В Купата на краля отборът завърши наравно с Антониано (1:1 на 03.12.2025). Барселона, от друга страна, е в отлична форма с пет последователни победи във всички турнири. Каталунците победиха Гуадалахара за Купата на краля (0:2 на 16.12.2025), Осасуна в Ла Лига (2:0 на 13.12.2025), Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига (2:1 на 09.12.2025), както и Бетис (3:5 на 06.12.2025) и Атлетико Мадрид (3:1 на 02.12.2025) в първенството. Впечатляващата серия на Барселона затвърждава позицията им като лидер в Ла Лига, докато Виляреал се опитва да запази място в топ 3.

Последните пет сблъсъка между Виляреал и Барселона предлагат изключително зрелищен футбол с общо 27 гола. Виляреал спечели последната среща с 3:2 като гост на 18 май 2025 г. в мач от Ла Лига. Преди това Барселона постигна убедителна победа с 5:1 на "Де ла Серамика" на 22 септември 2024 г. Интересното е, че Виляреал има две последователни победи на "Камп Ноу" - 5:3 на 27 януари 2024 г. и 3:2 през май 2025 г. Общо в последните пет срещи Виляреал има три победи срещу две за Барселона, като единствената по-ниско резултатна среща беше на 12 февруари 2023 г., когато каталунците победиха с минималното 1:0. Историята на последните срещи показва, че Виляреал е един от малкото отбори, които успяват да създават сериозни проблеми на Барселона, особено в последните два сезона.

Жерар Морено е безспорно най-важният играч за Виляреал, въпреки че участието му в предстоящия мач е под въпрос поради контузия. Опитният нападател е лидер в атаката на "жълтата подводница" и неговото отсъствие би било сериозен удар за домакините. Морено е известен със своя голов инстинкт и способността си да се появява на точното място в точния момент, което го прави особено опасен в наказателното поле на противника. Неговата техника и визия за играта позволяват на Виляреал да развива ефективни атаки, а партньорството му с Микаутадзе се превърна в една от най-опасните нападателни двойки в Ла Лига този сезон. За Барселона, 18-годишният Ламин Ямал продължава да впечатлява с изявите си на дясното крило. Младият талант се превърна в ключова фигура за каталунците, демонстрирайки невероятна зрялост за възрастта си. Неговата скорост, дрибъл и способност да създава голови положения го правят постоянна заплаха за всяка защита. Ямал има важна роля в тактическата схема на Ханси Флик, като често се включва в централните зони, създавайки числено превъзходство в средата на терена. Комбинацията между него и Рафиня на двете крила, с подкрепата на Левандовски в центъра на атаката, е основният източник на голове за Барселона този сезон.