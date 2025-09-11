Ново попълнение на Ювентус: Радвам се, че ще дебютирам точно срещу Интер

Последните попълнения на Ювентус през летния трансферен прозорец бяха представени пред италианските медии на специална пресконференция. Става въпрос за привлеченото крило от Лил Едон Жегрова и за нападателя Лоис Опенда, който пристигна с трансфер от РБ Лайпциг.

Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

Първи имаше думата Жегрова. “Щастлив съм да бъда тук и съм благодарен за полученото посрещане. Ювентус успя да ме спечели, винаги съм си мечнал да играя за толкова невероятен клуб. Познавам Джонатан Дейвид и вярвам, че мога да направя значителен принос към тима също като него. Физически преминах през труден период заради контузията ми, но сета се чувствам по-добре и работя усърдно с треньорския щаб. Знам, че мога да се завърна възможно най-скоро и да давам всичко от себе си. Това е състав, който иска да спечели всеки мач и всяко предизвикателство, което среща. Това винаги ще бъде целта.

🗣️ Edon Zhegrova: "The characteristics of the lion are truly representative of me, I feel that it's a nickname that suits me well." pic.twitter.com/dU7nlR1iLG — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 11, 2025

Когато се изправих срещу Ювентус като опонент, това беше възможност да покажа своите качества. Сега съм част от този клуб и всички ми помагат да се адаптирам възможно най-бързо. Винаги съм си мечтал да играя за голям клуб като този. Веднага щом поговорих с ръководството на Ювентус, осъзнах, че оттам се интересуваха и че мечтата ми щеше да се сбъдне. Характеристиките на лъва наистина ме описват и смятам, че този прякор ми подхожда. Тъкмо започнах да тренирам с тима, но все още е рано. Говорил съм с Игор Тудор и ще видим къде ще ме сложи да играя. Няма да бъда част от състава за дербито с Интер, но знам колко важен мач е това за всички в клуба и за феновете”, коментира националът на Косово, който не е играл заради контузия от началото на годината.

❗️BREAKING: Edon Zhegrova confirms that he will NOT be available for the Derby d'Italia.



"I will not be part of the team for the match against Inter, I know well what the importance of the game is for everyone - for the club and for the fans," he said. pic.twitter.com/R2Fdzsb3kG — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 11, 2025

След това дойде ред да говори и Опенда. “Радвам се, че ще дебютирам на “Алианц Стейдиъм” в толкова вълнуващ мач срещу Интер, за който сме готови. Най-добрата ми позиция на терена е в ролята на “деветка” или да играя по цялата атакуваща линия, това са най-добрите ми характеристики. Беше ми лесно да избера Ювентус, който е сред най-големите клубове в света. Цяла плеада топ играчи са носили тази фланелка, като мога да се вдъхновявам от тях. Говорих с Бремер няколко месеца след неговата контузия и му обясних, че нямах намерение да го нараня.

Openda Full presentation with Juventus 🗣️🎙️:



“I expect a great match and also a particularly intense one because it’s very important and therefore it will be tough for us. I am ready to be part of the team and obviously play the first game”



“Favorite position? My best… pic.twitter.com/GpJnT5dpU6 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) September 11, 2025

Знам, че това първенство не е лесно и се надявам да направя принос към отбора. Аз съм гъвкав и адаптивен, като съм изцяло на разположението на треньора и на нуждите на тима. Знам, че ще ми бъде тежко срещу италианските отбрани, но съм готов да докажа, че мога да се справя и в това първенство. Има мнозина страхотни нападатели в този състав. Знам, че няма да играя във всеки мач, но ще работим всички заедно, за да правим най-доброто за Ювентус. Имам семейство зад мен, което ме подкрепя. Щастлив съм, защото съм в отлична физическа и психическа кондиция, заради което не ми влияе това дали съм вкарал гол, или не”, заяви белгийският национал, който дойде с първоначален наем.