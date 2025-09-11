Популярни
Ново попълнение на Ювентус: Радвам се, че ще дебютирам точно срещу Интер

  • 11 сеп 2025 | 17:27
  • 746
  • 0

Последните попълнения на Ювентус през летния трансферен прозорец бяха представени пред италианските медии на специална пресконференция. Става въпрос за привлеченото крило от Лил Едон Жегрова и за нападателя Лоис Опенда, който пристигна с трансфер от РБ Лайпциг.

Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ
Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

Първи имаше думата Жегрова. “Щастлив съм да бъда тук и съм благодарен за полученото посрещане. Ювентус успя да ме спечели, винаги съм си мечнал да играя за толкова невероятен клуб. Познавам Джонатан Дейвид и вярвам, че мога да направя значителен принос към тима също като него. Физически преминах през труден период заради контузията ми, но сета се чувствам по-добре и работя усърдно с треньорския щаб. Знам, че мога да се завърна възможно най-скоро и да давам всичко от себе си. Това е състав, който иска да спечели всеки мач и всяко предизвикателство, което среща. Това винаги ще бъде целта.

Когато се изправих срещу Ювентус като опонент, това беше възможност да покажа своите качества. Сега съм част от този клуб и всички ми помагат да се адаптирам възможно най-бързо. Винаги съм си мечтал да играя за голям клуб като този. Веднага щом поговорих с ръководството на Ювентус, осъзнах, че оттам се интересуваха и че мечтата ми щеше да се сбъдне. Характеристиките на лъва наистина ме описват и смятам, че този прякор ми подхожда. Тъкмо започнах да тренирам с тима, но все още е рано. Говорил съм с Игор Тудор и ще видим къде ще ме сложи да играя. Няма да бъда част от състава за дербито с Интер, но знам колко важен мач е това за всички в клуба и за феновете”, коментира националът на Косово, който не е играл заради контузия от началото на годината.

След това дойде ред да говори и Опенда. “Радвам се, че ще дебютирам на “Алианц Стейдиъм” в толкова вълнуващ мач срещу Интер, за който сме готови. Най-добрата ми позиция на терена е в ролята на “деветка” или да играя по цялата атакуваща линия, това са най-добрите ми характеристики. Беше ми лесно да избера Ювентус, който е сред най-големите клубове в света. Цяла плеада топ играчи са носили тази фланелка, като мога да се вдъхновявам от тях. Говорих с Бремер няколко месеца след неговата контузия и му обясних, че нямах намерение да го нараня.

Знам, че това първенство не е лесно и се надявам да направя принос към отбора. Аз съм гъвкав и адаптивен, като съм изцяло на разположението на треньора и на нуждите на тима. Знам, че ще ми бъде тежко срещу италианските отбрани, но съм готов да докажа, че мога да се справя и в това първенство. Има мнозина страхотни нападатели в този състав. Знам, че няма да играя във всеки мач, но ще работим всички заедно, за да правим най-доброто за Ювентус. Имам семейство зад мен, което ме подкрепя. Щастлив съм, защото съм в отлична физическа и психическа кондиция, заради което не ми влияе това дали съм вкарал гол, или не”, заяви белгийският национал, който дойде с първоначален наем.

