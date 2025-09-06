Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
Лаутаро Мартинес ще тренира само ден с Интер преди големия сблъсък с Ювентус

  • 6 сеп 2025 | 16:25
  • 500
  • 0
Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес ще се завърне едва в четвъртък от международните си ангажименти с националния отбор на Аржентина, информира италианската преса. Вчера той се разписа веднъж при победата на своята родина с 3:0 над Венецуела. Това ще остави на нападателя едва един ден и само една тренировка преди сблъсъка на “нерадзурите” с Ювентус в събота. Това се налага, тъй като следващата среща на “гаучосите” е в сряда от 2:00 българско време в гостуването на Еквадор.

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Въпреки това Кристиан Киву планира да заложи от първата минута на своята голяма звезда в нападение срещу Юве. Възпитаниците на румънеца започнаха противоречиво сезона, след като загубиха на старта с 1:2 от Удинезе, но след това разбиха Торино с 5:0. В Интер ще направят всичко възможно да се справят да си тръгнат поне с точка от двубоя на “Алианц Стейдиъм”, тъй като иначе начало на кампанията с две поражения в три мача ще внесе сериозно напрежение в лагера на “нерадзурите” още в началните седмици на кампанията. От своя страна “бианконерите” надделяха над Парма и Дженоа.

