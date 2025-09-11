Младата звезда на Ювентус е номер 1 в Серия "А" за август

Атакуващият халф на Ювентус Кенан Йълдъз беше провъзгласен от Серия "А" за най-добър играч в италианския елит за месец август. Той ще получи наградата си преди началото на съботното дерби с Интер от третия кръг на първенството.

Младата звезда на “Старата госпожа” спечели онлайн допитването сред феновете на Серия "А" в конкуренцията на Томас Кристенсен от Удинезе, Скот Мактоминей от Наполи, Нико Пас от Комо, Матиас Соуле от Рома и Маркюс Тюрам от Интер. В първите два кръга от новия сезон Ювентус победи Парма с 2:0 и Дженоа с 1:0, като турският национал се отчете с две асистенции срещу “дуковете”.

The @EASPORTSFC Player of the Month for August is @juventusfcen's Kenan Yildiz! 🔝 — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 11, 2025

“Фенският вот определи Кенан Йълдъз за първия Играч на месеца за този сезон, благодарение на две изключителни представяния на играча на Ювентус. двете асистенции в откриващия мач срещу Парма веднага потвърдиха техническите качества и класата на Йълдъз. Да носиш фланелката с номер 10 на едва 20 години е не само голяма отговорност, но и признание на “бианконерите” за неговите харизма, зрялост и изключителен потенциал. Йълдъз сега е един от символите на новото поколение таланти, които знаят как да създават футбол и да развълнуват феновете, и то не само тези на техния отбор”, заяви изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво.

✨ @Como_1907’s Nico Paz has won the Rising Star of the Month award for August! 🇦🇷 — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 10, 2025

Вчера отличен беше и атакуващият халф на Комо Нико Пас, който пък беше определен като най-добър играч до 23 години за миналия месец, след като се отчете с гол и асистенция за успеха с 2:0 над Лацио.

