Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

Генералният мениджър на Ювентус Дамиен Комоли изрази задоволството си от трансферния пазар на клуба през това лято при представянето на новите попълнения Лоис Опенда и Едон Жегрова. Той обясни защо тяхното привличане дойде в последния ден на трансферния прозорец и категорично отрече слуховете, че е влязъл в спор с президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи при несполучливите преговори за Рандал Коло Муани.
“Искам да благодаря на играчите, които ни напуснаха, заради техния им принос към клуба. Желаем им всичко най-добро. Опитахме се да намерим баланс между икономическия аспект, по-конкретно Финансовия феърплей, и изграждането на конкурентен състав чрез подсилване. Мисля, че успяхме да намерим подходящия баланс. Имаме опцията да купим Опенда, а също така придобихме Джонатан Дейвид, Франсиско Консейсао и Жегрова. Една от ключовите цели беше да задържим гръбнака на тима. Имаме доста конкурентоспособен състав и не ни беше удобно да продадем някои играчи, които ще имат значима роля в бъдеще. Имайки предвид това, ние решихме кои футболисти да задържим.
Развълнувани сме за Едон и Лоис. Още когато бях в Тулуза, аз се възхищавах на креативността на Едон и на умението му да твори неща. Точно това търсехме. Лоис пък е умел в завършващите удари, както и в играта на различни позиции на терена. Нямахме намерението да ги привлечем чак в последния възможен ден. Просто чакахме да видим какво щеше да се получи с трансфера на Николас Гонсалес в Атлетико Мадрид. Ето защо се забавихме. Те обаче бяха доста търпеливи и отдадени. С Лоис бяхме в преговори седмици наред, като успяхме да финализираме всичко в последните часове. Имаше редица фактори, които да се вземат предвид, като ние вярвахме, че неговият стил на игра щеше да бъде идеален за нас.
Четох статии за предполагаемия спор с президента на ПСЖ. Това обаче са лъжи и не са верни. Някои хора се опитаха да манипулират ситуация, каквато не е съществувала. Винаги съм подкрепял големите клубове и съм имал отлични взаимоотношения с тях, включително ПСЖ. Ние успешно приключихме трансферния прозорец и се чувстваме по-силни. Вярваме, че можем да бъдем конкурентоспособни и да вървим напред с резултатите. Също така сме сред най-младите състави в Серия "А", каквото ни беше намерението. Много съм доволен от това как се справихме на трансферния пазар. Благодаря на собствениците за техния ангажимент в това отношение. Те бяха забележителни в своите присъствие, усилия и отзивчивост. Винаги съм бил окуражаван да се подобрявам и да постигам целите ни. Това показва техните изключителни ангажимент и отдаденост към клуба”, коментира Комоли пред медиите.
Снимки: Gettyimages