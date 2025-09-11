Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

Генералният мениджър на Ювентус Дамиен Комоли изрази задоволството си от трансферния пазар на клуба през това лято при представянето на новите попълнения Лоис Опенда и Едон Жегрова. Той обясни защо тяхното привличане дойде в последния ден на трансферния прозорец и категорично отрече слуховете, че е влязъл в спор с президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи при несполучливите преговори за Рандал Коло Муани.

“Искам да благодаря на играчите, които ни напуснаха, заради техния им принос към клуба. Желаем им всичко най-добро. Опитахме се да намерим баланс между икономическия аспект, по-конкретно Финансовия феърплей, и изграждането на конкурентен състав чрез подсилване. Мисля, че успяхме да намерим подходящия баланс. Имаме опцията да купим Опенда, а също така придобихме Джонатан Дейвид, Франсиско Консейсао и Жегрова. Една от ключовите цели беше да задържим гръбнака на тима. Имаме доста конкурентоспособен състав и не ни беше удобно да продадем някои играчи, които ще имат значима роля в бъдеще. Имайки предвид това, ние решихме кои футболисти да задържим.

Damien Comolli speaking at the presentations of Zhegrova and Openda 🔊:



“Before we give floor to Edon and Lois, I wanted to thank the players who’ve left us and wish them the best in their careers. We tried to find the right balance with Financial Fair Play this summer and the… pic.twitter.com/V6BTQvcfnS — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) September 11, 2025

Развълнувани сме за Едон и Лоис. Още когато бях в Тулуза, аз се възхищавах на креативността на Едон и на умението му да твори неща. Точно това търсехме. Лоис пък е умел в завършващите удари, както и в играта на различни позиции на терена. Нямахме намерението да ги привлечем чак в последния възможен ден. Просто чакахме да видим какво щеше да се получи с трансфера на Николас Гонсалес в Атлетико Мадрид. Ето защо се забавихме. Те обаче бяха доста търпеливи и отдадени. С Лоис бяхме в преговори седмици наред, като успяхме да финализираме всичко в последните часове. Имаше редица фактори, които да се вземат предвид, като ние вярвахме, че неговият стил на игра щеше да бъде идеален за нас.

“What we wanted to achieve was to keep the backbone of the squad, because we have a very competitive group and we didn’t want to sell our most important players.“



🎙️| Comolli pic.twitter.com/h9QRHwQkwP — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) September 11, 2025

Четох статии за предполагаемия спор с президента на ПСЖ. Това обаче са лъжи и не са верни. Някои хора се опитаха да манипулират ситуация, каквато не е съществувала. Винаги съм подкрепял големите клубове и съм имал отлични взаимоотношения с тях, включително ПСЖ. Ние успешно приключихме трансферния прозорец и се чувстваме по-силни. Вярваме, че можем да бъдем конкурентоспособни и да вървим напред с резултатите. Също така сме сред най-младите състави в Серия "А", каквото ни беше намерението. Много съм доволен от това как се справихме на трансферния пазар. Благодаря на собствениците за техния ангажимент в това отношение. Те бяха забележителни в своите присъствие, усилия и отзивчивост. Винаги съм бил окуражаван да се подобрявам и да постигам целите ни. Това показва техните изключителни ангажимент и отдаденост към клуба”, коментира Комоли пред медиите.

🚨⚠️ Juventus general director Comolli: “Reports on issues with Nasser Al Khelaifi due to Randal Kolo Muani deal are completely fake”.



“We didn’t have any problems with PSG chairman, these are all lies”. pic.twitter.com/hlcDr4qORf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Снимки: Gettyimages