Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

Генералният мениджър на Ювентус обясни за късните трансфери и отрече да е спорил с ПСЖ

  • 11 сеп 2025 | 16:39
  • 896
  • 0

Генералният мениджър на Ювентус Дамиен Комоли изрази задоволството си от трансферния пазар на клуба през това лято при представянето на новите попълнения Лоис Опенда и Едон Жегрова. Той обясни защо тяхното привличане дойде в последния ден на трансферния прозорец и категорично отрече слуховете, че е влязъл в спор с президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи при несполучливите преговори за Рандал Коло Муани.

Ново попълнение на Ювентус: Радвам се, че ще дебютирам точно срещу Интер
Ново попълнение на Ювентус: Радвам се, че ще дебютирам точно срещу Интер

“Искам да благодаря на играчите, които ни напуснаха, заради техния им принос към клуба. Желаем им всичко най-добро. Опитахме се да намерим баланс между икономическия аспект, по-конкретно Финансовия феърплей, и изграждането на конкурентен състав чрез подсилване. Мисля, че успяхме да намерим подходящия баланс. Имаме опцията да купим Опенда, а също така придобихме Джонатан Дейвид, Франсиско Консейсао и Жегрова. Една от ключовите цели беше да задържим гръбнака на тима. Имаме доста конкурентоспособен състав и не ни беше удобно да продадем някои играчи, които ще имат значима роля в бъдеще. Имайки предвид това, ние решихме кои футболисти да задържим.

Развълнувани сме за Едон и Лоис. Още когато бях в Тулуза, аз се възхищавах на креативността на Едон и на умението му да твори неща. Точно това търсехме. Лоис пък е умел в завършващите удари, както и в играта на различни позиции на терена. Нямахме намерението да ги привлечем чак в последния възможен ден. Просто чакахме да видим какво щеше да се получи с трансфера на Николас Гонсалес в Атлетико Мадрид. Ето защо се забавихме. Те обаче бяха доста търпеливи и отдадени. С Лоис бяхме в преговори седмици наред, като успяхме да финализираме всичко в последните часове. Имаше редица фактори, които да се вземат предвид, като ние вярвахме, че неговият стил на игра щеше да бъде идеален за нас.

Четох статии за предполагаемия спор с президента на ПСЖ. Това обаче са лъжи и не са верни. Някои хора се опитаха да манипулират ситуация, каквато не е съществувала. Винаги съм подкрепял големите клубове и съм имал отлични взаимоотношения с тях, включително ПСЖ. Ние успешно приключихме трансферния прозорец и се чувстваме по-силни. Вярваме, че можем да бъдем конкурентоспособни и да вървим напред с резултатите. Също така сме сред най-младите състави в Серия "А", каквото ни беше намерението. Много съм доволен от това как се справихме на трансферния пазар. Благодаря на собствениците за техния ангажимент в това отношение. Те бяха забележителни в своите присъствие, усилия и отзивчивост. Винаги съм бил окуражаван да се подобрявам и да постигам целите ни. Това показва техните изключителни ангажимент и отдаденост към клуба”, коментира Комоли пред медиите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Младата звезда на Ювентус е номер 1 в Серия "А" за август

Младата звезда на Ювентус е номер 1 в Серия "А" за август

  • 11 сеп 2025 | 15:58
  • 1198
  • 0
Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

  • 11 сеп 2025 | 15:58
  • 3493
  • 0
Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

  • 11 сеп 2025 | 15:23
  • 907
  • 0
Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

  • 11 сеп 2025 | 15:20
  • 1203
  • 2
Признаха за грешно зачетен гол в полза на Барселона

Признаха за грешно зачетен гол в полза на Барселона

  • 11 сеп 2025 | 15:10
  • 5311
  • 7
Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

  • 11 сеп 2025 | 14:52
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 6843
  • 13
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 4047
  • 5
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 29298
  • 13
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 11194
  • 63
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 29493
  • 39
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 14022
  • 40