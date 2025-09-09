Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Технологично нововъведение ще дебютира в Серия “А” чрез дербито между Ювентус и Интер

Технологично нововъведение ще дебютира в Серия “А” чрез дербито между Ювентус и Интер

  • 9 сеп 2025 | 18:33
  • 543
  • 0
Технологично нововъведение ще дебютира в Серия “А” чрез дербито между Ювентус и Интер

Съботното дерби между Ювентус и Интер ще се превърне в първия мач в историята на Серия "А", в който ще бъде използвана специална камера, прикрепена към главния съдия на двубоя, обявиха от италианския елит.

Технологичното нововъведение беше успешно изпробвано през изминалото Световно клубно първенство в САЩ, като Серия "А" ще бъде сред първите европейски шампионати, които ще го имплементират в своите мачове. Целта е телевизионните зрители да могат да станат свидетели на определени игрови ситуации от гледната точка на главния съдия.

“Микрокамерата с висока резолюция, тежаща едва 6 грама, ще бъде монтирана към микрофона на рефера и ще се използва по време на загрявките, както и в самите мачове, като например при подготовка на пряк свободен удар или подобни ситуации, за да се показват вълнуващи повторения. Тъй като тя ще е една от камерите на разположение на телевизиите, нейният сигнал ще бъде изолиран от този на ВАР”, обясняват от футболната лига в своето съобщение.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

  • 9 сеп 2025 | 15:55
  • 867
  • 0
Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

  • 9 сеп 2025 | 15:40
  • 1144
  • 0
Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

  • 9 сеп 2025 | 15:39
  • 6191
  • 6
Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

  • 9 сеп 2025 | 15:25
  • 7287
  • 2
Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

  • 9 сеп 2025 | 14:53
  • 1899
  • 1
От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

  • 9 сеп 2025 | 14:44
  • 2640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 20891
  • 24
Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 747
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 30807
  • 99
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 9 сеп 2025 | 17:08
  • 9018
  • 1
Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 19:25
  • 12934
  • 0
Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

  • 9 сеп 2025 | 18:59
  • 17982
  • 0