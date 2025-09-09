Технологично нововъведение ще дебютира в Серия “А” чрез дербито между Ювентус и Интер

Съботното дерби между Ювентус и Интер ще се превърне в първия мач в историята на Серия "А", в който ще бъде използвана специална камера, прикрепена към главния съдия на двубоя, обявиха от италианския елит.

Технологичното нововъведение беше успешно изпробвано през изминалото Световно клубно първенство в САЩ, като Серия "А" ще бъде сред първите европейски шампионати, които ще го имплементират в своите мачове. Целта е телевизионните зрители да могат да станат свидетели на определени игрови ситуации от гледната точка на главния съдия.

“Микрокамерата с висока резолюция, тежаща едва 6 грама, ще бъде монтирана към микрофона на рефера и ще се използва по време на загрявките, както и в самите мачове, като например при подготовка на пряк свободен удар или подобни ситуации, за да се показват вълнуващи повторения. Тъй като тя ще е една от камерите на разположение на телевизиите, нейният сигнал ще бъде изолиран от този на ВАР”, обясняват от футболната лига в своето съобщение.