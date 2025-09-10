Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Буфон представи третия екип на Ювентус, вдъхновен от местното лозарство

Буфон представи третия екип на Ювентус, вдъхновен от местното лозарство

  • 10 сеп 2025 | 17:27
  • 466
  • 0

От Ювентус официално представиха третия си екип за този сезон, който е в сътрудничество със спонсора “Адидас”. Фланелката е основно в черен цвят и е вдъхновена от местното лозарство.

“Още едно потапяне в съвършенството с обичайния фокус върху традицията, за да приключим в Пиемонт едно лято, посветено на Италия. Днес Ювентус и “Адидас” разкриват третия екип за сезон 2025/26. След всепризнатото завръщане на ретро логото на “Адидас” през миналия сезон то се връща още веднъж, потичайки своето културно наследство във футбола, докато откразява нарастващото въздействие на модата в играта. Продължавайки сезонния разказа на Ювентус за италианското съвършенство, третият екип формира следващата глава в разказа, започнал с отдаването на почит към италианската мода чрез титулярния екип, докато гостуващият такъв беше посветен на италианското лято.

Най-новият екип черпи вдъхновение от лозята на Пиемонт, които са културен стълб за региона. Фина графика, вдъхновена от гроздето, се разстила по фланелката, допълнена от цветовата комбинация от черно, бургунди и тъмнозелено. Резултатът е екип, който обхваща както елегантност, така и модерност: заявка на терена, която има двойната роля на модна дреха за феновете на улиците и по трибуните през този сезон”, гласи изявлението на официалния сайт на Ювентус.

Клубните легенди Джанлуиджи Буфон и Андреа Бардзали имаха централна роля в рекламния клип, с който беше представен екипът, а също така като негови модели се включиха някои играчи от настоящия състав като Кенан Йълдъз, Бремер и Кефрен Тюрам.

