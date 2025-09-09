Решено е: Ла Лига прави изключение за Барселона за стадиона

Макар и все още да не е официално, Барселона ще започне домакинските си мачове за сезона в Ла Лига на стадион “Йохан Кройф“ на своята база. Там в неделя вечер ще се играе двубоят от четвъртия кръг срещу Валенсия. Това обаче е само временно решение, след като шампионите не успяха да получат навреме разрешение от Община Барселона за завръщане на “Спотифай Камп Ноу”, който е в процес на реновация, която обаче се проточи.

По регламент клуб от Ла Лига няма право да домакинства на стадион с капацитет по-малък от 8000 места. “Йохан Кройф” събира само 6000 зрители, но от лигата се съгласиха на изключение, обяснено като форсмажор.

Изборът на “Йохан Кройф“ слага край на седмици несигурност, през които клубът се бореше да се завърне на “Камп Ноу” при намален капацитет от 27 000 зрители. Това обаче се оказа невъзможно, тъй като не беше получен сертификат за първоначална експлоатация на първата фаза, въпреки опитите в последния момент да се оцени технологичната готовност на стадиона.

Другата алтернатива беше олимпийският стадион “Луис Компанис“, но този вариант отдавна отпадна поради невъзможността да се гарантира, че тревното покритие ще бъде в добро състояние след концерта на Post Malone на 12 септември. Освен това е възможно демонтажът на сцената да се забави и така да попречи на подготовката за срещата.

През последната седмица технически лица от Ла Лига инспектираха съоръженията на “Йохан Кройф“ и изискаха редица задължителни подобрения, за да се гарантира нормалното протичане на двубоя. Сред тях са инсталирането на ВАР камери на оптимални позиции и активирането на оптична система, която да позволява предаването на сигнала. Клубът работи усилено, за да изпълни тези изисквания, като дори и днес на трибуните на стадиона бяха забелязани работници.

Подобно на мача за трофея „Жоан Гампер“ срещу Комо, клубът е подготвил специална зона за ВИП места в опит да покрие загубите от билети, които ще възникнат поради наличието на по-малко от една четвърт от местата, предвидени в първата фаза на „Спотифай Камп Ноу“.

На въпросният стадион по принцип играе женският тим на Барса.

След този мач на Барса му предстои гостуване на Нюкасъл (18 септември) в Шампионската лига, следвано от ново домакинство в испанското първенство срещу Хетафе (21 септември).