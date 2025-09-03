Донарума: Горд съм, че Гуардиола толкова ме искаше, не съм разочарован от Енрике

На своята пресконференция в лагера на националния тим на Италия вратарят Джанлуиджи Донарума коментира трансфера си от Пари Сен Жермен в Манчестър Сити, както и треньорската смяна в “Скуадра адзура”.

“Продължавах да тренирам добре и нямах търпение да се присъединя към Сити, защото те наистина ме искаха, включително и мениджъра, което ме направи горд. Да бъдеш желан толкова силно от най-добрия клуб в света ме прави горд, развълнуван и щастлив. Поисках от клубния президент да подпиша договора си тук, в Италия, защото преди това ми е носило късмет. Както казах, да бъдеш толкова силно желан от клуб като Сити означава, че се справяш добре. Да те иска един от най-добрите треньори в света в лицето на Пеп Гуардиола е неописуема емоция. Всеки наставник прави своя избор и не знам защо той е решил да ме вземе, но съм горд, че ще бъда трениран от Гуардиола, който е спечелил толкова много и е сред най-добрите в света. Мога да се подобря толкова много при него и да постигна големи успехи.

Винаги съм имал отлични взаимоотношения с Луис Енрике. Той беше искрен с мен още от първите дни на предсезонния лагер. Не знам дали съм разочарован. Всеки сам взима своите решения. Треньорът има властта да решава, но това, че имах подкрепата на всички, включително на моите съотборници, ме накара да осъзная това, което съм дал на ПСЖ. Мисля, че това е най-важното нещо. Защото отвъд футбола, това е, което остава: да знаеш, че имаш привързаността на твоето обкръжение и на съотборниците ти. Ето защо съм горд с това, което съм оставил там. В четирите ми години в Париж аз се чувствах като у дома си. Мога да бъда само щастлив за тези четири години, които няма да забравя. Вече казах, че всеки сам прави своя избор, така че не съм разочарован за нищо. Треньорът беше прям с мен и оценявам това. Много ме трогна това, че усетих привързаността на съотборниците ми, на стадиона и на всички около мен.

Имах късмет, че Дженаро Гатузо ми беше наставник в Милан. Знам що за човек е и какво може да ни донесе. Радвам се, че отново ще работя с него. Ще дадем всичко от себе си да върнем Италия на върха. Трябва да бъдем смирени и задружни, за да изградим колектив. Нямам съмнения в това, защото имаме силен и млад състав, който иска да израства и да ентусиазира. Убеден съм, че ще направим голяма стъпка напред. Искам да изпратя поздрави на Спалети. За съжаление, нещо не ни се получи, но това е и наша отговорност. Няма съмнение в това: определено трябваше да се справим по-добре. Относно треньорската смяна, това са решения на президента и на италианската федерация, но се радвам, че успях да установя взаимоотношения със Спалети, който е способен на голям принос”, заяви Донарума пред италианските медии преди домакинството на Естония.

Снимки: Imago