Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума не взе участие в мача на тима си срещу Анже от 2-рия кръг на френската Лига 1, но все пак присъства на стадион “Парк де Пренс”.

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

След края на двубоя той излезе на терена и бе посрещнат от аплодисментите на десетките хиляди по трибуните на спортното съоръжение. Това бе неговото сбогуване с отбора, след като преди броени дни, на 12-и август (вторник), потвърди слуховете, че ще напусне клуба.

❤️💙🥺 Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…



…ready for new chapter soon, with Man City still working on it. 🔛



pic.twitter.com/L7bssWR8SU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Той се превърна в истинска легенда на парижкия гранд, след като изигра цели 161 мача за първия тим и в 56 от тях запази мрежата си суха.