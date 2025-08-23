Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

  • 23 авг 2025 | 02:57
  • 80
  • 0
Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума не взе участие в мача на тима си срещу Анже от 2-рия кръг на френската Лига 1, но все пак присъства на стадион “Парк де Пренс”.

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

След края на двубоя той излезе на терена и бе посрещнат от аплодисментите на десетките хиляди по трибуните на спортното съоръжение. Това бе неговото сбогуване с отбора, след като преди броени дни, на 12-и август (вторник), потвърди слуховете, че ще напусне клуба.

Той се превърна в истинска легенда на парижкия гранд, след като изигра цели 161 мача за първия тим и в 56 от тях запази мрежата си суха.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Жестоко наказание в румънския футбол, което обаче не е прецедент!

Жестоко наказание в румънския футбол, което обаче не е прецедент!

  • 23 авг 2025 | 00:52
  • 770
  • 2
Бетис с първа победа

Бетис с първа победа

  • 23 авг 2025 | 00:38
  • 549
  • 0
Освободиха над сто футболни хулигани в Чили

Освободиха над сто футболни хулигани в Чили

  • 23 авг 2025 | 00:28
  • 449
  • 0
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Челси се развихри и унижи Уест Хам

  • 22 авг 2025 | 23:56
  • 11474
  • 16
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 3091
  • 28
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

  • 22 авг 2025 | 23:43
  • 6376
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 14907
  • 37
Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

  • 22 авг 2025 | 23:29
  • 13627
  • 56
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 3091
  • 28
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 1279
  • 3
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Челси се развихри и унижи Уест Хам

  • 22 авг 2025 | 23:56
  • 11474
  • 16
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

  • 22 авг 2025 | 23:43
  • 6376
  • 8