Донарума вече се е разбрал с Ман Сити

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума изглежда вече има договорка с друг клуб, където ще продължи кариерата си. Според информация на вестник "Екип", италианецът има предварително споразумение да премине в Манчестър Сити.

Както е известно, Донарума е поставен в трансферния списък на ПСЖ. Луис Енрике е взел решение да се раздели с вратаря след привличането на Люка Шевалие. Другата причина за предстоящата раздяла е отказът на Донарума да преподпише нов договор и да намали заплатата си.

Донарума с прощално писмо: Някой реши, че трябва да си тръгна

Според информациите, 26-годишният страж е имал разговори с Пер Гуардиола още преди да стане ясно, че ще бъде поставен в трансферната листа и има предварителна уговорка да поеме в посока "Етихад". Всъщност Манчестър Сити отдавна има апетити към италианския национал и сега едва ли ще пропусне открилата се възможност да го вземе в редиците си и то срещу доста по-ниска сума от пазарната му цена. Смята се, че ПСЖ е склонен да го пусне за по-малко от 40 млн. евро, колкото плати за привличането на Шевалие.

От Манчестър Сити все още не са отправили оферта за Донарума, но единствената причина за това е, че в клуба изчакват преди това да се разделят с досегашния си вратар Едерсон. Бразилецът преговаря с Галатасарай и сделката е на финалната права, но все още не е финализирана.

Интерес към Донарума има и от страна на Манчестър Юнайтед. На "Олд Трафорд" го разглеждат като вариант за заместник на разочаровалия Андре Онана. На този етап обаче "червените дяволи" доста изостават в преговорите и шансовете им да го вземат са минимални.

Снимки: Gettyimages