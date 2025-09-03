Популярни
Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 07:38
  • 1874
  • 0
Манчестър Сити потвърди номера на фланелката на Джанлуиджи Донарума след трансфера му от Пари Сен Жермен в последния ден от прозореца. Италианецът ще носи фланелка с номер 25 на "Етихад".

26-годишният вратар подписа петгодишен договор с „гражданите“ и премина в състава на "гражданите“ срещу сума, за която се смята, че е 26 милиона паунда.

Първоначално бе съобщено, че Донарума ще носи фланелката с номер 99, с която игра седем сезона в юношеския си клуб Милан, след като изгря на сцената като 16-годишен.

Италианският национал носеше номерата 1, 50 и 99 по време на четиригодишния си престой в ПСЖ, но му беше забранено да носи последния до сезон 2022-23, когато Лига 1 отмени правилата, според които отборите можеха да използват само номера от 1 до 30.

Въпреки че в други първенства остават някои ограничения за номерата на отборите, играчите в Англия са свободни да носят всеки номер между 1 и 99. Въпреки това Манчестър Сити потвърди, че Донарума е избрал да носи фланелка с номер 25, който има лично значение за него, тъй като рожденият му ден е на 25 февруари.

Номер 25 беше освободен от защитника Мануел Аканджи, който премина в отбора от Серия "А" Интер под наем за един сезон, като сделката може да стане постоянна при изпълнение на определени условия.

Новият номер на Донарума е носен и от бившия вратар на Манчестър Сити Джо Харт по време на два периода в клуба между 2006-08 и 2009-2012 г. През годините играчи като Фернандиньо, Емануел Адебайор и Уейн Бридж също са носили фланелката с номер 25 за Манчестър Сити.

