Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Треньорът на Тотнъм предложи интересни промени във футболните правила

Треньорът на Тотнъм предложи интересни промени във футболните правила

  • 12 сеп 2025 | 04:26
  • 186
  • 0
Треньорът на Тотнъм предложи интересни промени във футболните правила

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач. Той се надява в някакъв момент да бъде дадена възможност на треньорите да взимат таймаут по време на мачовете.

„Бих въвел таймаут във всяко полувреме. От гледна точка на треньора, мисля, че би било чудесно да имаш възможност по време на мача да говориш с играчите и да можеш да коригираш нещо“, каза той пред Bet MGM.

51-годишният треньор, който е в Англия от 2016 г., не спря дотук и засегна правилото за игра с ръка, което според него е отговорно за отсъждането на твърде много дузпи.

„Бих премахнал това правило, защото за мен то не е правилно. Ако има игра с ръка и топката докосне ръката ти в наказателното поле, даваш най-голямата възможност за гол на противника само защото е докоснала ръката ти.“

„Разбира се, ако си на голлинията и се опитваш да се защитаваш като вратар, това е различно. Но просто не разбирам как, ако топката просто докосне ръката на играч, и докосне ръката му в определени зони, това води до най-голямата възможност в мача“, обясни Франк.

„Това е правило, което трябва да бъде променено, за да подобри играта и да я направи по-справедлива“, заключи той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 565
  • 1
Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

  • 12 сеп 2025 | 02:02
  • 359
  • 0
Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

  • 12 сеп 2025 | 00:53
  • 347
  • 0
Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

  • 12 сеп 2025 | 00:25
  • 512
  • 1
Отборът на Петев продължава да буксува

Отборът на Петев продължава да буксува

  • 11 сеп 2025 | 23:09
  • 1966
  • 2
Манчестър Сити официално представи Донарума

Манчестър Сити официално представи Донарума

  • 11 сеп 2025 | 22:44
  • 2733
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 13201
  • 20
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 12842
  • 53
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 11941
  • 29
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 41761
  • 73
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 37401
  • 81
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 17386
  • 492