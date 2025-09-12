Треньорът на Тотнъм предложи интересни промени във футболните правила

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк предложи иновативна мярка, която би променила всеки футболен мач. Той се надява в някакъв момент да бъде дадена възможност на треньорите да взимат таймаут по време на мачовете.

„Бих въвел таймаут във всяко полувреме. От гледна точка на треньора, мисля, че би било чудесно да имаш възможност по време на мача да говориш с играчите и да можеш да коригираш нещо“, каза той пред Bet MGM.

51-годишният треньор, който е в Англия от 2016 г., не спря дотук и засегна правилото за игра с ръка, което според него е отговорно за отсъждането на твърде много дузпи.

„Бих премахнал това правило, защото за мен то не е правилно. Ако има игра с ръка и топката докосне ръката ти в наказателното поле, даваш най-голямата възможност за гол на противника само защото е докоснала ръката ти.“

„Разбира се, ако си на голлинията и се опитваш да се защитаваш като вратар, това е различно. Но просто не разбирам как, ако топката просто докосне ръката на играч, и докосне ръката му в определени зони, това води до най-голямата възможност в мача“, обясни Франк.

„Това е правило, което трябва да бъде променено, за да подобри играта и да я направи по-справедлива“, заключи той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages