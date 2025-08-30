Борнемут удари отрезвяващ шамар на Тотнъм

Стартиралият отлично сезона Тотнъм претърпя донякъде неочаквана домакинска загуба с 0:1 от Борнемут в двубой от третия кръг на Премиър лийг. Еванилсон вкара гола още в петата минута. После гостите пропуснаха множество положения, заради което “шпорите” до последно имаха шансове поне за точка.

Столичани изиграха изключително слаб мач, в който не показаха нищо от това, с което блеснаха в първите два кръга, когато бяха разбили Бърнли и Манчестър Сити. Тимът на Томас Франк нямаше дори удар към вратата през първото полувреме, а първият точен го отправи чак в 69-ата, като той се оказа единствен. В същото време футболистите на Борнемут завършиха с почти 20 шута към Гулиелмо Викарио, чиито намеси запазиха интригата до края.

За “черешките” това е втори успех в Премиър лийг, като те имат и поражение от Ливърпул.

Преди началото на мача новото попълнение на столичани Чави Симонс беше представен пред феновете. Той обаче не попадна в групата за двубоя.

А двубоят започна кошмарно за Тотнъм, след като още в 5-ата удар на Еванилсон се отклони в тялото на Кристиан Ромеро и спря в мрежата за 1:0 в полза на Борнемут. Това е и първият допуснат от домакините гол за сезона.

След това, вместо домакините да отговорят подобаващо, те останах пасивни и трябва да благодарят на вратаря си, че не допуснаха още поне няколко гола. Късмет нямаха Еванилсон, Антоан Семеньо, Маркъс Тавърниър и Дейвид Бруукс, който дори удари греда в 49-ата. Викарио продължи да се намесва отлично, спасявайки пет изстрела към себе си.

На Тотнъм не помагаха и смените, а чак в добавеното време на мача коварен удар на Матис Тел изглеждаше неспасяем за вратаря на Борнемут, но пък кълбото излезе в аут.

След паузата за националните отбори “шпорите” излизат срещу Уест Хам в столично дерби. Борнемут пък ще е домакин на Брайтън.