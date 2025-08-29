Тотнъм официално спечели битката с Челси за Чави Симонс

Популярни
  • 29 авг 2025 | 19:17
  • 1671
  • 1
Тотнъм официално представи най-новото си попълнение - Чави Симонс. Нидерландецът идва от РБ Лайпциг с трансфер на стойност 51 милиона паунда. 22-годишният футболист цяло лято бе свързван с Челси, като дори беше договорил личните си условия със "сините". Тотнъм обаче в форсира преговорите за офанзивния халф, след като преди това изпусна Еберечи Езе, който в последния момент предпочете Арсенал.

Симон подписа договор за пет години с опция за удължаването му с още 24 месеца. Той е седмото ново попълнение на Тотнъм за това лято, като "шпорите" вече похарчиха над 170 милиона паунда за входящи трансфери. Той ще играе с фланелка с №7.

"Наистина съм щастлив и нямам търпение да започна. Мечтая за това от дълго време. Това е страхотен клуб и когато се срещнах със старши треньора, веднага разбрах, че това е правилното място за мен. Искам да направя всичко възможно, за да печеля, както за отбора, така и за феновете", заяви Симонс пред сайта на Тотнъм.

"Наистина съм доволен, че привлякохме Чави - той е страхотно попълнение в отбора. Той е все още млад, но вече има добър опит и през последните няколко години е играл много мачове на най-високо ниво. Чави доказа способността си да вкарва голове и да прави асистенции, както от позицията номер 10, така и от лявото крило. Той също така има страхотен усет за съотборниците си по отношение на отключването на защитата и знам, че ще дойде и ще бъде част от добър отбор, който вече работи усилено заедно" добави мениджърът на Тотнъм Томас Франк.

