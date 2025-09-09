Популярни
Тотнъм не се продава, категорични са от ръководството

  • 9 сеп 2025 | 14:18
  • 525
  • 0

Изпълнителният директор на Тотнъм Винай Венкатешам подчерта страстта, амбицията и "твърдата подкрепа" на семейство Луис, докато клубът навлиза в ерата след Даниел Леви. В позиция на Борда на клуба се заявява твърдо, че собствениците нямат намерение да продават Тотнъм, въпреки интереса от страна на Аманда Стейвли, като се подчертава, че бордът "недвусмислено е отхвърлил" две запитвания за продажбата на "шпорите".

Леви напусна поста си на президент миналия четвъртък, след като бе поканен да го направи от мажоритарните собственици от ENIC, който е собственост на тръста на семейство Луис.

"Семейство Луис е напълно ясно", заяви Венкатешам пред клубния канал. - Те усещат ангажиментът им към Тотнъм като дългосрочен. Те виждат това като развитие през поколения. Направихме изявление, което е недвусмислено ясно, че Тотнъм Хотспър не се продава", добави той.

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

25-годишният престой на Леви в клуба приключи, след като през миналия сезон Тотнъм завърши на 17-о място, записа и най-лошия си финал във Висшата лига, но пък и сложи край на 17-о годишно чакане за трофей. Под негово ръководство клубът направи много сериозни инвестиции в инфраструктурата, които включват и строежа та новия стадион с капацитет от 60 000 места, както и обновяването на тренировъчната база.

Венкатешам заяви, че приемствеността, която включва позицията на члена на борда Питър Чарингтън като неизпълнителен председател е в търсене на надграждането на успеха на отбора в Лига Европа.

"Клубът е добре организиран за прехода. Имаме много силен ръководен екип", смята той.

"Това е нова ера за клуба, под ново ръководство, напълно подкрепяно от мажоритарните собственици от семейство Луис. Ние сме оптимисти и амбицирани за бъдещето" Видяхме каква е следващата стъпка през май в Билбао", се казва още в позицията, цитирана от БТА.

"Но като всички 20 клуба от Премиър лийг и ние имаме нужда да сме сигурни, че се спазват правилата за финансов феърплей. Това означава, че трябва да продължим да растем като приходи, трябва да развиваме играчите от школата и тези, които купуваме. Трябва да сме сигурни, че взимаме правилните решения", завърши Венкатешам.

