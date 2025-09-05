Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Лицето на Тотнъм в последните 25 години - Даниел Леви, напусна президентският пост клуба. Новината, която бе оповестена снощи бе колкото неочаквана, толкова и радостна за голяма част от феновете на “шпорите”, които в последните години имаха доста негативно отношение противоречивата му фигура въпреки безспорния му принос около изграждането на свръхмодерния нов клубен стадион. Леви обаче спечели само два трофея за 25-те години, в които на практика управляваше клуба.

Въпреки че официалното съобщение гласеше, че Леви се е оттеглил от поста, английските медии разкриват, че решението не е негово, а на семейство Люис, което държи мажоритарния пакет акции посредством инвестиционната компания ENIC. Британският милиардер Джо Люис, който е на 88-години, оглавяваше бизнеса, но сега децата му Вивиан и Чарлз диктуват правилата. Те са направили подробен анализ на спортните резултати на Тотнъм и са се съгласили, че те са много под очакванията, имайки предвид капацитета на клуба. Заради това са решили, че трябва да се направят радикални промени, които в крайна сметка да резонират в постигането на много по-добри резултати на терена. Това е довело и до разделите с Анге Постекоглу, главния футболен директор Скот Мън и дългодишната директорка Дона Кълън.

През лятото пък в клуба като главен изпълнителен директор бе назначен Винай Венкатешам, който дълги години бе влиятелна фигура в Арсенал. Назначението на Томас Франк за мениджър също е част от тези промени. Сега пък Питър Чарингтън заема поста на Леви, макар и без да има изпълнителни функции.

Всички тези ходове са сигурен знак, че семейство Люис няма намерение да продава Тотнъм и е ангажирано с бъдещето на клуба въпреки слуховете за поглъщане от страна на катарски инвеститори.

Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2025