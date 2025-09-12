Никлас Фюлкруг под въпрос за мача с Тотнъм

Никлас Фюлкруг може да пропусне мача на Уест Хам срещу Тотнъм от Висшата английска лига в събота.

32-годишният нападател, който пропусна част от миналия сезон заради контузия, е с мускулен проблем след лагера на германския национален отбор през септември.

"Никлас имаше лек проблем с прасеца и се завърна по-рано. Днес тренира леко, но ще видим какво ще стане", каза мениджърът на "чуковете" Греъм Потър пред медиите в четвъртък.

Фюлкруг може да бъде заменен от Калъм Уилсън, който влезе като резерва и се разписа при успеха с 3:0 срещу Нотингам Форест преди близо две седмици.

"Той се справи страхотно, както очаквахме. Фантастичен професионалист е. Все още го подготвяме, защото пристигна късно, но беше страхотен срещу Нотингам Форест и ще продължи да допринася за отбора", каза още Потър.

Лондончани имат актив от 3 точки след 3 изиграни мача.

