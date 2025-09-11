Популярни
  Хамбургер ШФ
  2. Хамбургер ШФ
  Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

  • 11 сеп 2025 | 14:52
  • 148
  • 0

Едно от големите дербита в Бундеслигата между Байерн (Мюнхен) и Хамбургер ШФ се завръща след седем години пауза, но обещава много голове, поне от страна на домакините, предаде "Ройтерс".

Много преди шесткратният шампион на Германия Хамбургер да изпадне във Втора Бундеслига за първи път в историята си през 2018-a, отборът се превърна в една от любимите жертви на Байерн в Мюнхен, като допусна 50 гола в последните си 8 гостувания. В първите два мача след завръщането си в елита тимът от Хамбург спечели само точка, като отборът не е създал още голова положение. Шпортферайн загуби и градското дерби от Санкт Паули точно преди паузата за мачовете на националните отбори.

"Много се вълнуваме преди този мач, той е много специален. Играем срещу един от най-добрите отбори в Европа. Работихме здраво, за да получим шанса да срещнем Байерн. Ще се подготвим добре и трябва да имаме ясна идея как ще се представим", коментира треньорът на тима Мерлин Полцин.

В същото време Байерн изравни клубния си рекорд, като вкара 9 гола в първите си два шампионатни мача, а френският национал Майкъл Олисе се разписва вече в шест поредни срещи. През тази компания той вече има 3 гола, колкото и нападателя Хари Кейн. Мачът ще бъде специален и за треньора Венсан Компани, който е играл за Хамбургер между 2006-а и 2008-а, преди да премине в Манчестър Сити.

