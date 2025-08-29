Популярни
Санкт Паули е господарят на Хамбург

  29 авг 2025 | 23:36
Хамбургер ШФ излезе в мач от Бундеслигата на своя "Фолкспаркщадион" за първи път от 7 години, но разочарова феновете си със загуба от градския съперник Санкт Паули. Домакините не можаха да отговорят на агресията и скоростта в играта на тима на Александър Блесин и отстъпиха с 0:2.

Адам Джвигала откри резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи вкара втори гол за Санкт Паули. Хамбургер завърши срещата с човек по-малко, след като Гиорги Гочолеишвили беше изгонен четвърт час преди края.

Невероятната атмосфера по трибуните сякаш накара домакините да прегорят и от самото начало те започнаха да правят грешка след грешка. Санкт Паули пропусна няколко шанса да поведе, но в 19-ата минута късо изпълнен корнер завари неподготвена защитата на Хамбургер и Адам Джвигала простреля Даниел Хойер Фернандеш.

В средата на първата част попадение на гостите беше отменено заради съмнително нарушение в атака, а Хамбургер завърши полувремето без точен удар към вратата, пазена от Никола Васил.

"Фолкспаркщадион" стана на крака в 48-ата минута, когато Рансфорд Кьонигсдорфер се отскубна от бранителите в черно и прати топката в мрежата. Радостта на домакините обаче беше кратка, защото се оказа, че ганайският нападател се е намирал в засада и голът беше отменен.

Санкт Паули продължи да е по-добрият отбор на терена и през второто полувреме. В 60-ата минута Унтонджи получи пас от Жоел Чима Фуджита и удвои преднината на гостите. В 77-ата минута Гочолеишвили, който вече имаше жълт картон, извърши грубо нарушение и остави Хамбургер с човек по-малко. До края Санкт Паули можеше да направи успеха си още по-убедителен.

Снимки: Gettyimages

