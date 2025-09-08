Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

Николас Джаксън настоява, че не таи лоши чувства към мениджъра на Челси, Енцо Мареска. В последния ден от трансферния прозорец в понеделник нападателят напусна Челси, за да се присъедини към Байерн (Мюнхен) под наем с опция за закупуване.

„Футболът е пълен с цикли. Понякога нещата не се получават както трябва и това е част от играта. Уважавам треньора Мареска, научих много от него, той има свои собствени идеи и стил. Просто имах нужда от нещо различно на този етап от кариерата си. Не съжалявам за нищо, изпитвам само благодарност за времето си в Челси“, заяви Джаксън пред "Тутоспорт"

Относно първоначалните опити на Челси да блокира трансфера, Джаксън заяви, че е бил уверен, че сделката ще се осъществи.

„Честно казано, моите съветници и аз бяхме много уверени. Никога не съм се съмнявал, че ще подпиша с Байерн, така че приех ситуацията философски. В добро здраве съм, както и моите близки, и имам късмета да бъда професионален футболист. Нищо друго няма значение“, допълни нигериецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages