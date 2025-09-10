Нойер охлади призивите за завръщане в националния отбор, агентът му обаче не отрече тази опция

Легендата на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер отговори на нарастващите призиви да се завърне в игра за националния отбор на Германия. 39-годишният ветеран спря да играе за Бундестима след домашното Евро 2024, а заместникът му Марк-Андре тер Стеген е контузен и се възстановява.

Така титуляр в момента е стражът на Хофенхайм Оливер Бауман, който се конкурира за поста с Александер Нюбел от Щутгарт.

Manuel Neuer responds to the calls of him returning to the national team: "First of all, I wasn't asked [to come back]. It was a conscious decision of mine to no longer be part of the national team and to retire from international football. So that's not even an option for me.



I… pic.twitter.com/9kLxjNQhp3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 10, 2025

“Първо, никой не ме е молил да се върна. Това беше мое съзнателно решение да не бъда повече част от националния отбор и да се оттегля от международния футбол. Така че това дори не е опция за мен”, каза Нойер пред aгенция SID.

“Прекарах много успешен и приятен период и изобщо не мисля дали и как Мануел Нойер може да се върне в националния отбор. Европейското у дома беше хубав край. Мисля, че съм спечелил много от германския футбол и може би съм дал и нещо в замяна”, продължи още ветеранът, който има 124 мача за Бундестима и стана световен шампион на Мондиал 2024

Същевременно обаче агентът на Нойер не изключи завръщане на клиента му за националния отбор.

"Той е в отлична форма и се представя по най-добрия начин. Ако Юлиан Нагелсман има проблем на тази позиция, Мануел е здрав и ако бъде помолен да играе със сигурност няма да откаже", каза агентът Томас Крот в интервю за вестник "Франкфуртер Рундшау".

Thomas Kroth (Manuel Neuer's agent) on a possible national team comeback of his client for the World Cup: "If I give a clear answer now, I'll be opening a can of worms [laughs]. He's in top form and absolutely delivering. If Julian Nagelsmann sees a problem in that position, if… pic.twitter.com/C4dJrKx0V5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2025

На въпрос дали капитанът на Байерн, който скоро ще навърши 40 години, все още ще бъде достатъчно добър за Световното първенство догодина, Крот отговори шеговито: "Ако дам ясен отговор сега, ще отворя кутия с червеи".

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман вече каза, че Тер Стеген ще остане първи избор, ако получи редовно игрово време и на клубно ниво. Но той ще бъде трети страж на Барселона през този сезон. Оливер Бауман и Александер Нюбел наскоро си поделяха задълженията на вратата, но вратарят на Хофенхайм беше първият избор за мачовете от квалификациите за Световното първенство този месец срещу Словакия и Северна Ирландия.

Снимки: Imago