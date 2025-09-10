Балак не смята Байерн за фаворит в Шампионската лига

Бившият германски национал Михаел Балак заяви, че Байерн (Мюнхен) не може да бъде сред най-големите фаворити за триумф в Шампионската лига този сезон, казвайки, че германските шампиони са по-скоро претенденти за трофея.

В коментар за "Билд", 48-годишният бивш халф на баварците и Челси отбеляза ранното отпадане на отбора на Световното клубно първенство и че след спечелването на Шампионската лига през 2020 г. Байерн е стигнал само веднъж до полуфиналите на турнира.

"Байерн може да победи всеки съперник. Но миналия сезон баварците отпаднаха на четвъртфиналите от Интер", каза Балак, който също носеше фланелката на мюнхенския колос между 2002 и 2006 година.

Бившият футболист посочи Барселона и шампионите от Пари Сен Жермен като основни фаворити. Носителят на титлата от Световното клубно първенство Челси, където Балак също игра, може да поднесе изненада. "Успехът ще им даде много увереност”, каза той.

Балак също така е на мнение, че Айнтрахт (Франкфурт) под ръководството на треньора Дино Топмьолер, може да се представи на ниво. "Айнтрахт ще играе важна роля, може би ще стигне до четвъртфиналите или дори по-напред", каза той.

Шампионската лига започва във вторник. От германските тимове стартира пръв Борусия (Дортмунд), който гостува на Ювентус. Байерн открива кампанията си срещу Челси на следващия ден, докато на 18 септември Айнтрахт ще приеме Галатасарай, а Байер (Леверкузен) ще се изправи срещу ФК Копенхаген.

Снимки: Imago