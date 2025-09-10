Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

Първенецът на Премиър лийг Ливърпул е фаворит да защити титлата си в английското първенство, показва поредният доклад на Международния център за спортни проучвания (CIES), базиран в Нюшател, Швейцария. В Испания пък Реал Мадрид е с по-големи шансове от Барселона за триумф през започналата кампания.

512-рият седмичен доклад на футболната обсерватория представя резултатите от статистически модел, прогнозиращ вероятността за спечелване на титлата за клубове в 29 първенства. Моделът комбинира спортни показатели (данни на платформата Impect за пасове в половината на съперника), икономически показатели (трансферни суми, инвестирани за привличането на играчи, които играят) и демографски показатели (минути, изиграни от футболистите през последната година, и спортното ниво на техните мачове).

Най-голяма вероятност в абсолютни стойности е отчетена за Цървена звезда да вдигне титлата в Сърбия (76.2%), следван от Пари Сен Жермен за Франция (73.0%) и южноафриканския Мамелъди Съндаунс (70.6%).

В Англия Ливърпул има най-висока вероятност да стане отново шампион (28.9%), пред Арсенал (18.8%) и Челси (16.2%). В Ла Лига фаворит е Реал Мадрид (40.6% шанс да спечели титлата), пред Барселона (29.6%) и Атлетико Мадрид (22.1%). В Серия А топ 3 са Интер (25.6%), Ювентус (18.2%) и Наполи (17.4%). В Бундеслигата Байерн (Мюнхен) изпъква с 61.4%, пред Борусия Дортмунд (8.8%).

Обратно, сред анализирани първенства най-оспорвани са Про лигата на ОАЕ (максимум 23.5% шанс за успех на Шабаб Ал Ахли), италианската Серия А (25.6% за Интер) и нидерландската Ередивизи (28.6% за Фейенорд).

Българският шампионат не е включен в изследването.