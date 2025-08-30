Аугсбург 0:0 Байерн, голям пропуск на Луис Диас

Популярни
  30 авг 2025 | 19:30
Шампионът Байерн (Мюнхен) гостува на Аугсбург в баварското дерби от втория кръг на Бундеслигата. Резултатът през първото полувреме е 0:0.

И двата тима стартираха първенството с победи, като “червените” разгромиха РБ (Лайпциг) с 6:0 вкъщи, а Аугсбург надви Фрайбург с 3:1 на чужд терен.

Наставникът на Байерн Венсан Компани залага на същите 11, които започнаха и в първия кръг.

Срещата започна с рядко срещан пропуск на празна врата, дело на Луис Диас още в 22-рата секунда. Олисе го изведе успоредно на голлинията, но там доскорошният футболист на Ливърпул не успя да засече правилно топката.

След това пък грешка на вратаря Фин Дамен за малко да завърши с попадение на Олисе в третата минута, но все пак стражът спаси.

