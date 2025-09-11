Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 11 сеп 2025 | 08:00
  • 510
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

MotoGP се насочва към пистата „Мизано“, която ще приеме последния старт на територията на Европа пред традиционното есенно турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на пистата в Азия и Австралия. Тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на Сан Марино. Всичко часове са в българско време.

Петък (12 септември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (13 септември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (14 септември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Никола Цолов: Посвещавам успеха на семейството, отбора и всички българи

Никола Цолов: Посвещавам успеха на семейството, отбора и всички българи

  • 10 сеп 2025 | 22:19
  • 7440
  • 22
Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

  • 10 сеп 2025 | 20:52
  • 1604
  • 0
Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

  • 10 сеп 2025 | 20:25
  • 4784
  • 1
Статистиката сочи, че Еванс и Рованпера нямат шанс за победа в Чили

Статистиката сочи, че Еванс и Рованпера нямат шанс за победа в Чили

  • 10 сеп 2025 | 20:02
  • 1418
  • 0
Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели

Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели

  • 10 сеп 2025 | 18:36
  • 1781
  • 0
Какво време постигна Куартараро в първия си тест с V4 мотора на Ямаха

Какво време постигна Куартараро в първия си тест с V4 мотора на Ямаха

  • 10 сеп 2025 | 17:49
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 6818
  • 10
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 7478
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 12048
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 30610
  • 13
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 13024
  • 30
Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 25006
  • 183