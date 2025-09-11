Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

MotoGP се насочва към пистата „Мизано“, която ще приеме последния старт на територията на Европа пред традиционното есенно турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на пистата в Азия и Австралия. Тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на Сан Марино. Всичко часове са в българско време.

Петък (12 септември):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (13 септември):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (14 септември):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

