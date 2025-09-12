Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Морбидели изпревари Куартараро в първата тренировка на "Мизано"

  • 12 сеп 2025 | 12:42
Франко Морбидели беше наказан да не участва в откриващите 10 минути на първата свободна тренировка преди Гран При на Сан Марино, но това не му попречи да оглави класирането в края на 45-минутната сесия.

Италианският пилот на VR46 Дукати стигна до първото място с обиколка за 1:31.342, която той завъртя малко преди края на тренировката. По този начин Морбидели изпревари с 0.249 секунди бившия си съотборник Фабио Куартараро, който стигна до втората позиция в самия край на сесията. Зад тях тройката с пасив от 0.254 спрямо Морбидели оформи неговият настоящ съотборник Фабио Ди Джанантонио.

Четвърти и пети с изоставане от съответно 0.258 и 0.269 се класираха братята Алекс и Марк Маркес, който записаха своите най-добри времена в средната фаза на тренировката. Зад тях в топ 10 в края на първите 45 минути за подготовка на „Мизано“ попаднаха още Лука Марини, Педро Акоста, Марко Бедзеки, Раул Фернандес и световният шампион Хорхе Мартин.

Огромен интерес още в началото на тренировката предизвика участието на тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който този уикенд прави състезателния дебют на новия V4 мотор на японския производител. За испанеца сесията на мина съвсем гладко, тъй като малко след нейната среда той беше принуден да спре на пистата с повреда в основната си машина. Впоследствие Фернандес се върна на трасето с втория си мотор, с който се нареди на 21-та позиция, изоставайки с 1.195 от Морбидели.

В рамките на първата тренировка на „Мизано“ бяха регистрирани общо три падания. Първите две от тях бяха дело на Мигел Оливейра, който първо катастрофира в последния завой, а по-късно се озова на земята и в първия завой. В самия край на сесията пък падане имаше и за най-бързия пилот в нея Морбидели, който изпусна мотора си в десетия завой.

Това падане за малко не коства шанса на Морбидели да се включи в специалната сесия за тренировъчни стартове от стартовата решетка. Все пак италианецът се добра достатъчно бързо до бокса, за да може да излезе на пистата с втория си мотор. Същият късмет нямаше Оливейра, който потроши и двете си машини.

Уикендът за Гран При на Сан Марино продължава днес в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages

