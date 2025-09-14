Руеда се върна на пътя на победата с изпреварване в последния завой

Хосе Антонио Руеда се върна на пътя на победата в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Сан Марино с изпреварване в последния завой на състезанието. За него това е първа победа от Гран При на Чехия в Бърно преди лятната пауза.

What a statement from @ruedajr99, who extends his World Championship lead at Misano 👊#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/isZaEsVVao — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

Първата половина на дистанцията от 20 обиколки беше сравнително спокойна, но с наближаването на финала интензивността на атаките и размените на позиции се увеличи драстично. В челната група бяха Руеда, ранният лидер Джоел Келсо, Максимо Куилес, Адриан Фернандес, Валентин Перон и миналогодишният победител в Гран При на Сан Марино Анхел Пикерас.

Hard to keep up with these four 🔥



Quiles leads the way into the last lap 🚨#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/lTluZJ9GbD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

В началото на последната обиколка начело беше новобранецът Куилес, който парира всички опити за атака на Руеда и изглеждаше, че ще запише своя трети успех за сезона. Лидерът в шампионата обаче не се беше предал и пробва една много агресивна атака в спирането за последния завой, с която успя да излезе начело и да спечели с аванс от 0.113 пред Куилес, който изпревари с 0.004 Фернандес в спора за третото място.

Четвърти на 0.047 зад Фернандес завърши Келсо, а челната петица оформи Пикерас. Тръгналият от полпозишъна Перон остана шести, след като излетя от трасето няколко завоя преди финала на надпреварата.

В топ 10 на състезанието за Гран При на Сан Марино влязоха още Давид Муньос, Рюсей Яманака, Гуидо Пини и Алваро Карпе. Точки от 16-я старт за сезона в Moto3 взеха още Джейк Роулстоун, Таийо Фурусато, Денис Фоджа, Давид Алманса и Скот Огдън.

В генералното класиране със своята осма победа за годината Руеда увеличи своя аванс пред Пикерас на 78 точки, връщайки си 2/3 от точките, които загуби в последните три състезания, в които той завърши зад Пикерас. Трети на 107 пункта зад лидера е вторият от днес Куилес, който заема позиция в топ 3, въпреки че пропусна цели четири кръга този сезона.

Днешният старт беше последният на територията на Европа преди традиционното турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в Азия и Австралия, което ще стартира след две седмици с Гран При на Япония на „Мотеги“.