Маркес възстанови статуквото в официалната тренировка на "Мизано"

Марк Маркес излезе начало в края на официалната тренировка преди Гран При на Сан Марино в MotoGP, възстановявайки статуквото в кралския клас.
Испанецът си осигури първото място с обиколка за 1:30.480, която той завъртя по време на квалификационните симулации в края на 60-минутната сесия. С този си резултат той изпревари с 0.147 секунди пилот на Априлия Марко Бедзеки, а тройката с пасив от 0.193 оформи Франко Морбидели, който по-рано днес беше най-бърз в първата свободна тренировка на „Мизано“.
Зад пилота на VR46 Дукати Франческо Баная и Алекс Маркес допълниха челната петица, а директно за втората фаза на квалификацията се класираха още Жоан Мир, Лука Марини, Хорхе Мартин, Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио. Първи извън топ 10 остана Йоан Зарко, който завърши на 0.153 зад Ди Джанантонио в спора за последното място, даващо право на директно участие в решителните 15 минути на битката за полпозишъна утре.
Така френският пилот на LCR Хонда ще трябва да се включи в първата фаза на квалификацията, в която компания ще му правят неговият сънародник Фабио Куартараро, Брад Биндър, Маверик Винялес, Джак Милър, Енеа Бастианини, Фермин Алдегер, Аугусто Фернандес, Алекс Ринс, Ай Огура, Мигел Оливейра и Сомкиат Чантра. Както винаги само най-бързите двама от тях ще продължат към втората фаза на квалификацията.
Битката за местата в топ 10 в края на тренировката беше силно повлияна и от серията катастрофи, които предизвикаха показването на жълти флагове в различни части от пистата в рамките на само няколко минути. Първият падна беше Аугусто Фернандес, който катастрофира с новия V4 мотора на Ямаха във втория завой. Малко след него на земята в деветата крива се озова Мир, а след тях падания регистрираха още Раул Фернандес и Милър, които изпуснаха своите машини съответно в 15-я и първия завои. Най-засегнат от тези жълти флагове беше Куартараро, който трябваше да се откаже от един много бърз свой тур след падането на Раул Фернандес.
Уикендът за Гран При на Сан Марино, 16-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мизано“.
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages