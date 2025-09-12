Маркес възстанови статуквото в официалната тренировка на "Мизано"

Марк Маркес излезе начало в края на официалната тренировка преди Гран При на Сан Марино в MotoGP, възстановявайки статуквото в кралския клас.

Mighty Marc at Misano 💥@marcmarquez93 edges out three home heroes on Friday 👊#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/PLOGbg7HnU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2025

Испанецът си осигури първото място с обиколка за 1:30.480, която той завъртя по време на квалификационните симулации в края на 60-минутната сесия. С този си резултат той изпревари с 0.147 секунди пилот на Априлия Марко Бедзеки, а тройката с пасив от 0.193 оформи Франко Морбидели, който по-рано днес беше най-бърз в първата свободна тренировка на „Мизано“.

Зад пилота на VR46 Дукати Франческо Баная и Алекс Маркес допълниха челната петица, а директно за втората фаза на квалификацията се класираха още Жоан Мир, Лука Марини, Хорхе Мартин, Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио. Първи извън топ 10 остана Йоан Зарко, който завърши на 0.153 зад Ди Джанантонио в спора за последното място, даващо право на директно участие в решителните 15 минути на битката за полпозишъна утре.

Така френският пилот на LCR Хонда ще трябва да се включи в първата фаза на квалификацията, в която компания ще му правят неговият сънародник Фабио Куартараро, Брад Биндър, Маверик Винялес, Джак Милър, Енеа Бастианини, Фермин Алдегер, Аугусто Фернандес, Алекс Ринс, Ай Огура, Мигел Оливейра и Сомкиат Чантра. Както винаги само най-бързите двама от тях ще продължат към втората фаза на квалификацията.

Битката за местата в топ 10 в края на тренировката беше силно повлияна и от серията катастрофи, които предизвикаха показването на жълти флагове в различни части от пистата в рамките на само няколко минути. Първият падна беше Аугусто Фернандес, който катастрофира с новия V4 мотора на Ямаха във втория завой. Малко след него на земята в деветата крива се озова Мир, а след тях падания регистрираха още Раул Фернандес и Милър, които изпуснаха своите машини съответно в 15-я и първия завои. Най-засегнат от тези жълти флагове беше Куартараро, който трябваше да се откаже от един много бърз свой тур след падането на Раул Фернандес.

A painful one for @JoanMirOfficial at Turn 9



Is P4 enough to keep his Q2 spot with a little over 2 minutes to go? 🤔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/M0SGQakZsl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2025

Уикендът за Гран При на Сан Марино, 16-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages