Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

  • 13 сеп 2025 | 16:27
  • 229
  • 0
Марко Бедзеки спечели своя втори спринт в кариерата в MotoGP, след като триумфира в късото състезание на „Мизано“, възползвайки се от падането на Марк Маркес от първото място.

Бедзеки стартира от полпозишъна и запази първата си позиция в началото на надпреварата, а зад него Маркес прогресира с две места, изпреварвайки Фабио Куартараро и брат си Алекс. Впоследствие Бедзеки успя да отвори аванс от над половина секунда, но той беше заличен за само една обиколка от Марк, който се залепи за пилота на Априлия в началото на шестия тур.

В шестия завой на шестата обиколка заводският пилот на Дукати атакува и излезе начело и започна да се откъсва. Още преди края на обиколката обаче испанецът се озова на земята и вън от състезанието, след като загуби сцепление в предната си гума при преминаването на 15-я завой.

Така за първи път от началото на сезона той отпадна от спринтова надпревара, което отвори вратата пред Бедзеки, който нямаше нужда от втора покана и спечели своя едва втори спринт в MotoGP. Предишният съботен успех на италианеца дойде на „Ассен“ през 2023 година, когато той караше за VR46 Дукати.

Втори на точно секунда зад Бедзеки завърши по-малкият от братята Маркес – Алекс, а тройката оформи Фабио Ди Джанантонио, чийто съотборник във VR46 Дукати Франко Морбидели завърши четвърти. Зад тях зоната на точките в спринта на „Мизано“ допълниха Педро Акоста, Фермин Алдегер, Лука Марини, Хорхе Мартин и Раул Фернандес.

В генералното класиране, въпреки днешната си нула, неговата едва втора от началото на сезона, Марк Маркес остава начело с актив от 487 точки и аванс от цели 173 пред брат си Алекс. Тройката с пасив от 250 пункта оформя вторият заводски пилот на Дукати Франческо Баная, който направи поредния си разочароващ спринт, в който завърши едва 13-ти.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Мизано"
Състезанието за Гран При на Сан Марино, 16-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages

