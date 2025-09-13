Популярни
  • 13 сеп 2025 | 12:42
  • 612
  • 1
Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втора редица

Марко Бедзеки спечели своя втори полпозишън за сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Сан Марино на „Мизано“ с лека помощ от страна на неговия съотборник Хорхе Мартин.

Бедзеки стигна до първото място на стартовата решетка с обиколка за 1:30.134, която не му беше достатъчна, за да подобри рекорда на „Мизано“, но се оказа напълно достатъчна, за да изпревари с 0.088 секунди Алекс Маркес. В своя най-бърз тур Бедзеки получи помощ от Мартин, който нарочно го изчака и му даде въздушна струя на правата между завои 10 и 11.

Трети на стартовата решетка ще се нареди Фабио Куартараро, които беше с 0.094 по-бавен от Бедзеки. Присъствието на французина в тройката означава, че за пети пореден кръг пилот, който участва в първата фаза на квалификацията, стига до първата редица на стартовата решетка. В предходните четири кръга това сториха Йоан Зарко (Германия), Франческо Баная (Чехия), Бедзеки (Австрия и Унгария) и Куартараро (Каталуния).

От втория ред на „Мизано“ ще потеглят лидерът в генералното класиране Марк Маркес, Франко Морбидели и Лука Марини, който в самия край се изкачи на шестото място. Зад тях Фабио Ди Джанантонио, Баная и падналият Педро Акоста ще оформят третата редица, а в дъното на класирането във втората фаза на квалификацията останаха Фермин Алдегер, Мартин и Жоан Мир.

Световният шампион за 2020 дори не се включи в сесията след падането си вчера и ще пропусне и спринта по-късно днес. От Хонда се надяват тази малко по-дълга почивка да позволи на испанеца да стартира в състезанието на „Мизано“ утре.

В края на първата фаза на квалификацията Куартараро оглави класирането с време от 1:30.481, с което той изпревари с 0.371 Алдегер и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Мигел Оливейра, който завърши на 0.092 зад Алдегер, но ще стартира 12-ти в спринта заради отсъствието на Мир. Ако испанецът се включи в състезанието утре, тогава Оливейра ще трябва да се нареди на петата редица заедно със съотборниците в Тракхаус Априлия Раул Фернандес и Ай Огура.

Двамата дадоха равно време, което беше с 0.496 по-бавно от това на Куартараро, а предимството беше на страната на Фернандес, чийто втори най-бърз тур беше по-добър от този на Огура. От квалификацията в края на първата ѝ фаза отпаднаха още Брад Биндър, Маверик Винялес, Алекс Ринс, Зарко, Енеа Бастианини, Джак Милър, Аугусто Фернандес и Сомкиат Чантра, които ще оформят стартовата решетка.

Уикендът за Гран При на Сан Марино, 16-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време днес следобед със спринта на „Мизано“. Той ще бъде с продължителност от 13 обиколки, а както винаги точки в него ще вземат първите деветима покрай карирания флаг.

Снимки: Gettyimages

